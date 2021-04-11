Bu oyuncak dükkanında her şey özel çocuklar için - Son Dakika

MERSİN'de yaşayan Dağgeçen ailesi, down sendromlu çocukları Sezer'den (4) etkilenerek özel çocukların gelişimine katkı sağlayacak oyuncak dükkanı açtı. Özel çocukların doğru eğitimle konuşma ve davranış becerilerinin artabileceğini belirten baba Sevhan Dağgeçen (35), ailelerin çocuklarını eve kapatmamalarını istedi.

Sevhan-Sinem (30) Dağgeçen çifti, çalıştıkları giyim mağazasının kapanması üzerine işsiz kaldı. Bir süre evde oturan çift, down sendromlu oğulları Sezer Demir'den etkilenerek özel çocuklar için oyuncakçı dükkanı açmaya karar verdi. Çift açtıkları oyuncakçıda özel çocukların gelişimine katkı sağlayacak, konuşma ve hareket becerilerini artıracak oyuncuklar satmaya başladı. Özel çocuk sahibi ailelerin ilgisinden memnun olduklarını belirten Sevhan Dağgeçen, amaçlarının özel çocukların gelişiminde ailelere katkı sağlamak olduğunu kaydetti.