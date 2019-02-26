Son Dakika Haberleri: Bu Oyuncaklar Hem Yerli Hem Milli

Bu Oyuncaklar Hem Yerli Hem Milli

55 dakika önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ev hanımları tarafından imal edilen yörük kıyafetli bebekler büyük ilgi görüyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ev hanımları tarafından imal edilen yörük kıyafetli bebekler büyük ilgi görüyor. Yağcıbedir Yörükler Derneğinin ev hanımları ile birlikte başlattığı proje ile yörük kültürünü yaşatıyor. Biblo yörük bebekleri, kıl çadırları ve yörüklerin yaşam tarzını yansıtan oyuncak yörük bebeklerinin üretimine başladı. İlk başlarda hobi olarak başlayan işçilik sonrasında seri üretim şekline dönüştü. Ev hanımları yörük kıyafetlerinin minyatürlerini dikerek bibloya, oyuncak bebeğe ve anahtarlığa dönüştürüyor. Yörük kültürünü yaşatmayı hedeflediklerini belirten bayanlar bunun yanında ev ekonomilerine de katkı sağlıyorlar. Kadınlar bebek üretimine, eşleri ise kıl çadırlara bakıyor. Yörük bebekler aynı zamanda günümüzün barbi ve sindy bebekleri gibi özel ambalajlanmış şekilde satılıyor.

"KÜLTÜRÜMÜZÜ ÖĞRENİYORLAR"

Sındırgı Yagcıbedir Yörükler Derneği Başkanı Oya Kocataş, el emeği yörük bebekleri imali hakkında bilgiler verdi. Kocataş, "Burada örfümüzü, adetimizi, geleneklerimizi ön plana çıkartmak için yörük bebekleri yapıyoruz. Kıyafetlerini dikiyoruz. Aynı zamanda ev ekonomisine de katkıda bulunuyoruz. Çocuklarımız önceden barbi bebeklerle oynuyordu şimdi bu yaptığımız bez yörük bebekleri ile oynuyor. Hem kültürümüzü öğreniyorlar, hem de yörüklerin kıyafetlerini tanıyacaklar. Dedelerimiz, ninelerimiz neler giymişler onları öğrenecekler" dedi. Bebek yapan Ümit Parlak ise, "Bu yörük bebekleri yapmaktan büyük keyif alıyoruz. Hem de aile bütçesine katkı sağlıyoruz. Güzel de oluyor. Gittiğimiz şölenlere taşıyoruz. Orada da bu bebekler büyük ilgi görüyor" dedi. Yörük bebeklerin kıl çadırlarını imal eden Hasan Kocataş, "Kıl çadır imal ediyorum. Eşimin tavsiyesi ile evde boş duracağımıza bir şeyler yapalım dedik. O yörük bebek imaline başladı bizde yörük otağlarını elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Yani bri nevi boş vakitlerimizi değerlendiriyoruz. Sındırgı Belediye Başkanımız Ekrem Yavaş'a teşekkür ediyoruz. Onun bu işte çok büyük katkısı var. Böyle bir imkan sundu, öncülük etti. Bizde bir şeyler yapmaya çalıştık" şeklinde konuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:16 Kaynak: İHA

Balıkesir, Sındırgı, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ortağını Vuran Zanlı, Otobüs Kaçırarak Şoför ve Muavini Rehin Aldı Bakan Murat Kurum Açıkladı! Hem Vatandaşa Hem Memura Ucuz Konut Müjdesi

Altında Son Durum Ne? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları 2,5 Milyon TL'lik Vurgun Yapan Teyzeler, Son İşlerinde Yakayı Ele Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 15:11:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu Oyuncaklar Hem Yerli Hem Milli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]