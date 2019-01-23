Bu, Özel Bir Kişi Olduğunun İşaretidir | Benzersiz ve Akıllı Olduğunu Belirten İşaret ve Özellikler
32 dakika önce
Vücudumuzun bazı sınırları vardır.
Vücudumuzun bazı sınırları vardır. Bazen bu sınırlar kimi insanlarda esnekken bazılarında çok sıkıdır. Örneğin; bazı insanlar dilleriyle burunlarına dokunabilirken bazıları bunu yapamazlar. Biz de bugün sizlere herkeste bulunmayan, bulunan kişileri de benzersiz kılan bu özelliklerden bahsedeceğiz.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:57 Kaynak: Youtube
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