Bu, Özel Bir Kişi Olduğunun İşaretidir | Benzersiz ve Akıllı Olduğunu Belirten İşaret ve Özellikler

Vücudumuzun bazı sınırları vardır.

Vücudumuzun bazı sınırları vardır. Bazen bu sınırlar kimi insanlarda esnekken bazılarında çok sıkıdır. Örneğin; bazı insanlar dilleriyle burunlarına dokunabilirken bazıları bunu yapamazlar. Biz de bugün sizlere herkeste bulunmayan, bulunan kişileri de benzersiz kılan bu özelliklerden bahsedeceğiz.

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