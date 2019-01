Bu pakette 'mutluluk' var

Bu pakette 'mutluluk' varİzmirli kadınlar, çocuklar üşümesin diye atkı ve bere örüyorİZMİR - İzmir'de bir grup kadın, soğukta uzak mahallelerde eğitim gören çocuklar üşümesin diye bir araya gelerek onlara atkı ve bere örmeye başladı. Her hafta perşembe günü tarihi Kemeraltı Çarşısında bir çay ocağında toplanan kadınlar, burada bir yandan atkı ve bere örüyor, diğer taraftan ördükleri ürünleri mutluluk paketi adını verdikleri paketlere koyarak kargo ile ihtiyacı olan köy okullarına ulaştırıyor.İzmir'de, yaklaşık 1 yıldır sessiz sedasız devam eden örnek bir proje herkesin dikkatini çekiyor. Daha önce hiç birbirini tanımayan; ama sosyal medya sayesinde uzak mahallelerdeki okullara ulaşmaya çalışan 40 yürekli kadın, 'İzmir Örgü Ekibi' adını verdikleri grubu oluşturdu. Kadınlar bu kapsamda, bu zamana kadar 29 ilde 99 mahalle okulunda 4 bin 676 çocuğun kalbine mutluluk paketi adını verdikleri hediye paketleri ulaştırdı.Hediye paketlerinde, atkı ve bere dışında; balon, şeker, çikolata gibi ürünler yer alırken, paketler minik yürekleri mutlu edecek ürünleri barındırıyor. Bir araya geliş nedenlerinin ilk başta ihtiyaç sahibi ailelerin bebeklerine bir şeyler örmek olduğunu belirten grup üyelerinden Kutbey Özbek, daha sonra köy okullarına da atkı ve bere örmeye karar verdiklerini söyledi."Nerede ihtiyaç varsa elimizden geldiği kadar gönderiyoruz"Batıdan doğuya Türkiye 'nin 29 ilindeki 99 okula 1 yıl içerisinde ulaştıklarını belirten Özbek, "Önemli olan çocuklarımız kendilerini özel hissetsinler ve onları düşündüğümüzü bilsinler. Amaç; çocukların mutlu olması. Gönderdiğimiz yerdeki okullarda sadece bir sınıf değil tüm çocuklar alsın istiyoruz. İlk başladığımızda 8-10 kişiydik, şu an sayımız epeyi yükseldi. Sosyal medyadan bizim faaliyetlerimizi görüp, kendi ördükleri; atkı, bere ve boyunlukları bizlere ulaştıran vatandaşlarımız da oluyor. Bizler burada her perşembe günü toplanıyoruz. Bir yandan örüyoruz bir yandan da hediye paketlerimizi hazırlıyoruz. Nerede ihtiyaç varsa elimizden geldiği kadar gönderiyoruz" şeklinde konuştu.Bir yıldır ekibin içerisinde görev alan bir gönüllüde, sözlerini şöyle sürdürdü:"Daha önce evde psikolojim bozuktu. Buraya katıldıktan sonra kendimi çok iyi ve mutlu hissediyorum. O çocuklardan gelen videoları gördükçe hepimiz mutlu oluyoruz."