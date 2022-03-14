Bu park Körfez'in yeni gözdesi olacak

Körfez Atalar Mahallesi'ndeki sahilde yer alan Şehit Nazım Ateş Parkı'nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yenileme çalışmalarına başlandı. Şehit Nazım Ateş Parkı veya diğer adıyla Anıtpark, yeni haliyle Körfez sahiline renk katacak. Geçtiğimiz günlerde çalışmaları yerinde inceleyerek Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'ün yeni Anıtpark ile bir başka kutlanacağını da belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Şehit Nazım Ateş Parkımızın bitimiyle birlikte bu bölgemiz çok güzel bir görünüme kavuşacak. Cumhuriyetimiz başta olmak üzere ve diğer tüm değerlerimiz gelecek nesillere buradan da aktarılmaya devam edecek" şeklinde konuşmuştu.

"KÖRFEZ'İN YENİ GÖZDESİ OLACAK"

Şehit Nazım Ateş Parkı'nın yenilenme projesinde 20 bin metrekarelik alanda şehrin dokusuna ve ihtiyaçlarına uygun, kentsel yaşamın kalitesini artıracak bir park inşa edilecek. Piknik, yürüyüş, skatepark ve çocuk oyun grupları gibi birçok sosyal donatı alanlarını içinde barındıran modern bir Anıtpark olacak. Şehit Nazım Ateş Parkı'nda Atatürk ve Şehit Anıtı ile Meydanı, Büstler Meydanı, Anıt'a Saygı Yolu, Kafeterya, Sahil Yürüyüş Yolu, Bisiklet Yolu, Çocuk Oyun Alanı ve Otopark bulunacak. Bunların yanı sıra Cumhuriyetimizin tüm değerlerini içerisinde barındıracak Anıtpark projesinde, kahramanlık destanlarımızdan büyük devlet şahsiyetlerine kadar çok önemli detaylar yer alacak.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtının da yer alacağı park, Körfez ilçenin yeni gözdesi olacak. Park çalışmalarında 180 m2'lik restoran binasının temel inşaatı yapıldı. Mutfak, mescit ve tuvalet karkas imalatı tamamlandı, Çatı kaplaması yapıldı, duvarları örüldü. Dış cephe sıva imalatına başlandı. Peyzaj düzenlemesi kapsamında sahil yolu boyunca 270 mt'lik hatıl kiriş imalatı yapıldı ve iç dolgusu tamamlandı. Anıta saygı yolu kapsamında ana aksın grobetonu döküldü, bazalt döşeme imalatına başlandı. Anıt önü meydan düzenlemesi için grobetonu atıldı. Bisiklet yolu ve ara yolların alt hazırlığı yapıldı, stabilize serilip sıkıştırıldı.