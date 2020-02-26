Bu parkta çocuklar hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bu parkta çocuklar hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar - Son Dakika

Bu parkta çocuklar hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar

6 saat önce

Başiskele Belediyesi'nin örnek ve öncü olma özelliği taşıyan Başiskele Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda eğitimler sürüyor.

Bu parkta çocuklar hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar, System.String[]

Başiskele Belediyesi'nin örnek ve öncü olma özelliği taşıyan Başiskele Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda eğitimler sürüyor.


Geleceğin teminatı çocuklarımızın trafik eğitimini küçük yaşlarda kazanmalarını sağlamak ve trafikte kurallara uyan bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla hizmete açılan ve çevre ilçelerden ve illerden yoğun ilgi gören Başiskele Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Gölcük'ten gelen öğrencileri ağırladı.


Başiskele Çocuk Trafik Eğitim Parkı yetkilileri tarafından organize edilen ve bir trafik polisinin de kontrolünde verilen eğitimler kapsamında son olarak Piri Reis İlkokulu ve Piyale Paşa İlkokulu öğrencileri Başiskele'ye geldi. Gruplar halinde belirlenen zamanlarda Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na gelen 60 minik öğrenci uzman ekipler eşliğinde yayaların ve araç sürücülerinin uyması gereken kuralları uygulamalı olarak öğrendiler. Çocuk Trafik Eğitim Parkı Sorumlusu Kadir Erbay ve Mümin Turan tarafından öncelikle çocuklara sinevizyon gösterisiyle teorik bilgiler verildi. Öğrenciler trafik kuralları ile ilgili animasyon filmleri de izledikten sonra uygulama için park alanına geçtiler. Kadir Erbay ve Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden görevlendirilen bir trafik polisi eşliğinde yayaların ve sürücülerin uyması gereken kuralları yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenen öğrenciler keyifli vakitler geçirdiler. Ücretsiz olarak verilen hizmetten çok memnun kalan öğrenciler hem eğlendiler, hem öğrendiler.


Trafik kültürünün oluşmasıyla birlikte trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla Barbaros Mahallesi'ndeki 7 bin metrekarelik alanda Başiskele Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı çocuklar için büyük şans. İçinde trafik sinyalizasyonları, yaya geçitleri bulunan eğlenceli, eğitici çocuk trafik eğitim parkının trafik işaretleri, bisiklet yolları, hemzemin geçit ve eğitim pisti bulunuyor. Asfaltı olan eğitim pistinin ayrıca park alanında oyun grupları da var.


Kocaeli'nin ilk Çocuk Trafik Eğitim Parkı yeni trafik kahramanlarını yetiştirmek için tüm çocukları bekliyor. - KOCAELİ

Başiskele, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:37 Kaynak: İHA
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