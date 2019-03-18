Son Dakika Haberleri: Bu Parkta Şehitler Unutulmuyor

Bu Parkta Şehitler Unutulmuyor

2 saat önce

Seydişehir Belediyesi, gençler vatanı uğruna can veren ecdatlarını ziyaret etmesi amacıyla Şehitlik Parkı ve Lokali'nin yeni binasını inşa etti.

Bu Parkta Şehitler Unutulmuyor, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde hizmete açılan lokalde, gençler ecdatları için kuran okuyup, her ay hatim duası yapıyorlar.

Her ay şehitler için düzenlenen hatim duasına katılan Başkan Tutal 'Şehitlerimize ve gazilerimize minnet borcumuz var. Bedeli ödenen topraklara 'Vatan' denir. Biz bu toprakların bedelini ödediğimiz için vatan diyoruz.

Vatanı için canını hiçe sayan şehitlerimiz, uzuvlarını feda eden gazilerimiz, oğlunun şehit haberini alınca 'Vatan sağ olsun' diyen babalarımız, yüreği yanan analarımız ile ödedik bu toprakların bedelini. Ateş sadece düştüğü yeri değil, bizim ve gençlerimizin de ciğerini yakıyor.Gençlerimize vatan sevgisini aşılamak amacıyla bu lokali inşa etmiştik. Çok şükür amacına ulaştı. Gençlerimiz Şehitlik Parkına gelip ecdatlarını ziyaret ediyor, Kur'an-ı Kerim okuyup, hatim duası yapıyorlar' dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:52 Kaynak: Bültenler

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