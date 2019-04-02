Son Dakika Haberleri: Bu Pati İzi Bir Ayının

Bu Pati İzi Bir Ayının

1 saat önce

Ordu'da kış uykusundan uyanan ayı yiyecek aramak için geldiği evin kapısını kilitli bulunca pati izini bıraktı.

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Ordu'da kış uykusundan uyanan ayı yiyecek aramak için geldiği evin kapısını kilitli bulunca pati izini bıraktı.

Mesudiye ilçesi Topçam mevkisi Kertil Mahallesi'nde baharın kendisini hissettirmesiyle kış uykusundan uyanan ayı yiyecek aramaya çıktı. Gece saatlerinde Ali Okuş'a ait evin önüne gelen ayı kapıyı kilitli buldu. Pati izlerine bakıldığında evin önünde bir süre yiyecek bulmak için dolaştığı belirlenen ayı bu amacına ulaşamayınca evin camına pati izini bırakarak sessizce ortadan kayboldu. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:17 Kaynak: İHA

Topçam, Mesudiye, Ordu, Güncel
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