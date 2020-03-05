Bu pazar antika pazarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bu pazar antika pazarı - Son Dakika

Bu pazar antika pazarı

6 saat önce

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan "Antika Günleri"nin altıncısı düzenlenecek.

Bu pazar antika pazarı, System.String[]

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan "Antika Günleri"nin altıncısı düzenlenecek.


Her ayın ikinci Pazar günü gerçekleşen organizasyon Türkiye'nin dört bir yanından antika severleri buluşturmaya devam ediyor. Antika ev eşyalarından, ahşap ürünlere, sanat eserlerinden askeri malzemelere kadar pek çok ürünün sergilendiği Antika Pazarı 8 Mart Pazar günü Harman Mahallesi Meydanında kurulacak.


"Harman Meydanına Tarihi Yolculuk" sloganıyla gerçekleşen Antika Günleri'ne vatandaşların yoğun katılımı bekleniyor. - KAYSERİ

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Minik mültecinin umuda yolculuğu yürek sızlattı
Batmanlı şehit babası Esad'a meydan okudu: 3 bin kişilik aşiretimizle Türkiye için ölmeye hazırız İran Meclisi Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan, koronavirüse yakalandı Eşini, 2 çocuğunu ve babasını öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet

Son Dakika Haberleri
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 19:11:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu pazar antika pazarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]