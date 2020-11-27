Bu pazar seçim olsa anketinde Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 53,8 - Son Dakika

Bu pazar seçim olsa anketinde Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 53,8

27.11.2020 13:20
Bu pazar seçim olsa anketinde Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 53,8, System.String[]

Araştırma şirketi Areda Survey'in Türkiye'nin toplumsal dinamiklerini masaya yatırdığı Sosyometre araştırmasının Ekim ayı raporuna göre, bu pazar seçim olsa AK Parti'nin oy oranı yüzde 42,3 olarak açıklandı.

Araştırma şirketi Areda Survey'in Türkiye'nin toplumsal dinamiklerini masaya yatırdığı Sosyometre araştırmasının Ekim ayı raporuna göre, bu pazar seçim olsa AK Parti'nin oy oranı yüzde 42,3 olarak açıklandı. Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı MHP'nin oy oranının yüzde 11,5 olduğu araştırmada, geçtiğimiz günlerde erken seçim çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin oy oranı ise yüzde 23,3 çıktı.

Türkiye son dönemde erken seçim tartışmalarıyla çalkalanıyor. Millet İttifakı'nın iki ortağı CHP ve İYİ Parti liderleri önceki gün yaptıkları açıklamada erken seçim çağrısını yineledi. Araştırma şirketi Areda Survey, Ekim ayı Sosyometre araştırmasında erken seçim çağrılarını masaya yatırdı. "Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği araştırmada, katılımcıların yüzde 42,3'ü oyunu AK Parti'den yana kullanacağını açıkladı.

Areda Survey'in 30 Ekim-3 Kasım tarihlerini kapsayan Sosyometre araştırmasına 3 bin 55 kişi katıldı. Areda Survey PBDP'si kullanılarak kantatif araştırma yöntemlerinden CAWI ile gerçekleştirilen araştırma, yüzde 95 güven düzeyinde +2 hata payıyla gerçekleştirildi. Araştırmaya katılanların yüzde 50,7'si kadınlardan oluşurken, kendini 25-34 yaş arasında tanımlayanların oranı yüzde 21 oldu. Araştırmaya katılanların yüzde 17,6'sı lisans mezunu olduğunu ifade ederken, yüzde 53,9'u ilkokul mezunu olduğunu beyan etti.

PARTİLERİN OY DAĞILIMLARI

Araştırmada oy oranı yüzde 42,3 olan AK Parti'yi yüzde 23,3'le CHP izledi. CHP'nin hemen ardından ise Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı MHP listede yer aldı. MHP'nin yüzde 11,5 oy aldığı araştırmada, İYİ Parti yüzde 9,5, HDP yüzde 9,2, Saadet Partisi yüzde 1 oy aldı. Aynı araştırmada DEVA Partisi'nin oy oranı 0,9 olurken, BBP yüzde 0,6, Vatan Partisi yüzde 0,3 ve Gelecek Partisi ise yüzde 0,3 oy aldı. Diğer partilerin oy oranı yüzde 1,1 olarak araştırmada yerini aldı.

"TARTIŞMALAR İYİ PARTİ'Yİ DAĞITIR"

Araştırmada, katılımcılara İYİ Parti'nin siyasal dinamiklerine yönelik üç de kritik soru yöneltildi. Sorulardan ilki, "İYİ Parti'deki FETÖ'cü ve Kara Liste tartışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" oldu. Katılımcıların yüzde 43,4'ü yaşanan tartışmaların partiyi dağılmaya götüreceğini düşünüyor. Bu tür tartışmaların her partide yaşanabileceğine işaret eden vatandaşların oranı yüzde 36,3 olurken, fikrim yok diyenlerin oranı yüzde 20,4 olarak belirlendi.

Katılımcılara yöneltilen ikinci kritik soru, "Sizce İYİ Parti'de yaşanan bu krizlerin nedeni nedir?" oldu. Vatandaşların yüzde 25,2'si bu soruya 'parti içindeki merkez sağ-milliyetçilerin çatışması' yanıtını verirken, 'Meral Akşener'in yanlış/haksız politikaları' diyenlerin oranı ise yüzde 23,4 oldu. 'Parti içindeki çatışmaları diğer partilerin etkisi' olarak görenlerin oranı yüzde 22,9 olurken, ilgili soruya 'HDP hoşnutsuzluğu' yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 15,4.

Partideki sorunların temeline ışık tutacak "İYİ Parti'deki en önemli sorun hangisidir?" sorusuna da araştırma kapsamında yer verildi. Türk halkının yüzde 23,5'i partinin en büyük sorununun içinde yer aldığı ittifak olduğunu ifade ederken, yüzde 17,4'ü 'FETÖ ittifakına dair algı' yanıtını verdi. İlgili soruya, 'parti içi muhalefet' yanıtı verenlerin oranı yüzde 17, 'hiçbir sorun yok' diyenlerin oranı yüzde 13,7 oldu. 'Partide lider sorunu var' diyen vatandaşların oranı yüzde 7,5 olarak belirlenirken, 'kadro sorunu' diyenler yüzde 7,3, 'parti kimliği ve politika üretememe' seçeneklerinde birleşen katılımcıların oranı ise yüzde 6 oldu.

(İHA)

Bu pazar seçim olsa anketinde Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 53,8
Bu pazar seçim olsa anketinde Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 53,8

Cumhur İttifakı, araştırma, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu pazar seçim olsa anketinde Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 53,8 - Son Dakika


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