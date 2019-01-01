Son Dakika Haberleri: Bu Pazar Yarım Asırdır Dua ile Açılıyor

Bu Pazar Yarım Asırdır Dua ile Açılıyor

1 saat önce

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde pazarcı esnafları, Aslanapa Belediyesi tarafından okutulan 'pazar ve bereket duası' ile mesaiye başlıyor.

Bu Pazar Yarım Asırdır Dua ile Açılıyor, System.String[]
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde pazarcı esnafları, Aslanapa Belediyesi tarafından okutulan 'pazar ve bereket duası' ile mesaiye başlıyor.

Aslanapalı esnaflar ve vatandaşlar, belediye tarafından yapılan bereket duasıyla alışverişlerine başlıyor. Belediye hoparlörlerinden yapılan duaya pazar yerindeki pazarcılar, alışverişe gelen müşteriler birlikte eşlik ediyor. Kimisi oturduğu yerden, kimisi yürürken dua ederek, pazarcılara günün bereket getirmesini diliyor. Esnaf ve vatandaşlar, kazançların, mahsullerin bereketli, helalinden bol kazançlı olması için yapılan duaya hep birlikte el açıp 'amin' diyor.

Aslanapa'da Pazar günü kurulan ilçe pazarı, esnafların ve vatandaşların yaptığı duanın ardından 'Bismillah' diyerek ticaretine başlıyor. Esnaf ve vatandaşların bu konuda yarım asırdır çok duyarlı olduğu bildirildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Yaşam
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