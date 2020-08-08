Bu pazara gelenler zamanda yolculuğa çıkıyor - Son Dakika

Bu pazara gelenler zamanda yolculuğa çıkıyor

-Ülkenin dört bir yanından gelen antikacılar Eskişehir'de buluştu

- Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç;

-" Türkiye'de antikacılık bir meslek olarak bulunmuyor ancak antikacılık ciddi ve güzel bir meslek"

ESKİŞEHİR - Türkiye'nin dört bir yanından gelen antikacılar ve koleksiyonerler, Eskişehir'de kurulan antika pazarında buluştu.

Eskişehir Antikacılar Koleksiyonerler ve Sahaflar Derneği öncülüğünde ve Tepebaşı Belediyesince desteklenen antika pazarının açılışı kurdele kesimiyle yapıldı. İlk gün olmasına rağmen Espark AVM'nin yanındaki açık otopark alanında açılan pazara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Antika severleri ağırlayacak olan pazar, her ayın ilk Cumartesi günü hizmet verecek. Ülkenin dört bir yanından gelen antikacılar, burada tarihi çok eskilere dayanan eserleri sergiliyor.

"Antikacılık ciddi ve güzel bir meslek"

Açılışta konuşan Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç, antikacılığın ciddi bir meslek olduğunu vurguladı. Kentin antika konusunda bilinçlenmesini amaçladıklarını belirten Başkan Ataç, "Antikacının; tarihi, sanatı ve el sanatlarını, tarihi dönemleri, iyi korunmuş eşyaları bilmesi ve dürüst olması son derece önemlidir. Türkiye'de antikacılık bir meslek olarak bulunmuyor, eski eşya veya halı satan kişi olarak görülebiliyor. Ancak, antikacılık ciddi ve güzel bir meslek. İnsanların öncelikle sevmesi önemli, biz buranın açılmasını düşünürken hem derneğimize yardımcı olalım hem de Eskişehirimizin antika konusunda bilinçlenmesini ve sevmesini amaçladık. Çünkü sevmezseniz o işle ilgilenmezsiniz, buraya gelmezsiniz. Ben inanıyorum ki, saatler geçtikçe daha çok insanımız gelecek. Bu etkinlik her ayın ilk Cumartesi günü devam devam edecek. Bunu kaçıran vatandaşlarımız bir sonraki ayı takip edecekler" diye konuştu.