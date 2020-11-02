Bu pazarda ithal ürüne yer yok - Son Dakika

Bu pazarda ithal ürüne yer yok

02.11.2020 11:45
Bu pazarda ithal ürüne yer yok, System.String[]

Osmangazi Belediyesi'nin köylerde tarımsal üretim yapan çiftçilerin ürünlerini satabilmeleri için kurduğu Çiftçi Pazarı, hem üreticilerden hem de vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Osmangazi Belediyesi'nin köylerde tarımsal üretim yapan çiftçilerin ürünlerini satabilmeleri için kurduğu Çiftçi Pazarı, hem üreticilerden hem de vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Kentte yetiştirilen sebze ve meyvelerin tüketiciye sunulduğu pazarda, muz, portakal, limon gibi bölgede yetişmeyen ürünler yer almıyor.

Bursa Ovası'nda gerçekleştirilen tarımsal faaliyetleri hareketlendirmek adına Osmangazi Belediyesi tarafından her Pazar günü Çarşamba Pazarpark'ta kurulan Çiftçi Pazarı, Bursalı çiftçilerin bahçelerinde, tarlalarında yetiştirdikleri meyve ve sebzeleri, komisyonsuz bir şekilde doğrudan tüketiciyle buluşturmalarına imkan sağlıyor. Bursa'nın 17 ilçesinden gelen çiftçiler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartları ile Çiftçi Pazarı'nda tezgah açabiliyor. Kimlik kartı olmayanlar pazarda kesinlikle satış yapamıyor. Her hafta 253 çifti ve 35 kooperatif pazarda yerlerini alarak yetiştirdikleri taze sebze ve meyveleri vatandaşlar ile buluşturuyor. Doğrudan üreticiden tüketiciye sunulan ürünlerin fiyatlarının semt pazarlarına oranla daha ucuz olması Çiftçi Pazarı'na olan ilgiyi daha da arttırıyor.

Çiftçi Pazarı'nda sadece Bursa'da üretilen ürünlerin satışının yapılmasına izin veriliyor. Muz, portakal, limon gibi bölgede yetişmeyen ürünler kesinlikle pazarda yer almıyor. Bursalı çiftçiler bahçelerinde, tarlalarında yetiştirdikleri meyve ve sebzeleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşarken, vatandaşlarda Bursa'nın en modern pazar alanında geniş ve ferah bir ortamda alışveriş yapmanın keyfini yaşıyor. Pazarda satıcı ve alıcılar, sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralına dikkat ederken, zabıta ekipleri de bu konuda sık sık hatırlatmada bulunuyor.

"Çiftçi pazarı her hafta büyüyecek"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarım şehri Bursa'nın

dört bir yanında yetişen ürünlerin en taze ve en ekonomik haliyle

vatandaşla buluştuğuna dikkat çekerek, "Doğallık, tazelik, bereket, emek ve alın teri bu pazarda. 17 ilçemizden gelen ürünler Bursa'nın ilk ve en büyük çiftçi pazarında tezgahlarda yerini alıyor. Güneşin doğuşu ile birlikte tarlalarından topladıkları ürünleri Bursalı vatandaşlarımıza sunan üreticilerimize bol kazançlar diliyorum. Vatandaşlarımız, ilk elden taze ürün almanın mutluluğunu yaşıyor. Bu pazarımız daha da gelişerek, Türkiye'nin en önemli pazarlarından olacak. Üreticimizin değerli emeklerine Bursa olarak sahip çıkmalı ve bu güzel organizasyon her pazar büyüyerek sürmeli" dedi. Üreticiler, kendilerine böyle bir olanak sunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. - BURSA

Bu pazarda ithal ürüne yer yok
Bu pazarda ithal ürüne yer yok
Bu pazarda ithal ürüne yer yok
Bu pazarda ithal ürüne yer yok
Bu pazarda ithal ürüne yer yok
Bu pazarda ithal ürüne yer yok
Bu pazarda ithal ürüne yer yok

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Çiftçi, Bursa, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bu pazarda ithal ürüne yer yok - Son Dakika


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