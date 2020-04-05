BU PAZARLARDA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNİ HİÇE SAYAN SAYANA - Son Dakika
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BU PAZARLARDA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNİ HİÇE SAYAN SAYANA

6 saat önce

KORONAVİRÜSE karşı alınan önlemler kapsamında, pazarcıların da alıcıların da maske takması, tezgahların aralıklı kurulması ve güvenli mesafeye uyulması gerekiyor.

BU PAZARLARDA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNİ HİÇE SAYAN SAYANA, System.String[]
KORONAVİRÜSE karşı alınan önlemler kapsamında, pazarcıların da alıcıların da maske takması,  tezgahların aralıklı kurulması ve güvenli mesafeye uyulması gerekiyor. Ancak Küçükçekmece Cennet Mahallesi ile Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'ndeki pazarlara bu kuralları hiçe sayan sayana. Bunların yanı sıra yasaklanmasına rağmen bazı tezgahlarda ürünler seçilerek alınıyor.

KAMERAYI GÖRÜNCE KİRLİ MASKEYİ YÜZÜNE TAKTI

Maskesiz, eldivensiz bir pazarcı Suat Sakak,  bunları neden kullanmadığının sorulması üzerine, "Eldiven hemen geliyor, maske hemen geliyor" dedi. Sakak eskimiş kirli maskesini takarak, "Maskeyi dün akşam aldım, sebze meyve sattığımız için illaki kirleniyor" diye konuştu.

Bir diğer pazarcı Emre Sakak da   "Zabıta maske takmayana 3 bin lira ceza kesiyor. Dağıtacaksın, o zaman. Takmazsa ceza yazmakta haklısın. Maske soruyoruz, 50 lira. Bir maske 50 lira olur mu? 50 liraya kadar fiyat çıkarmışlar" dedi.

Pazarcı Furkan Abdurramazan ise 'Maskeniz nerede?" nerede sorusuna, "Rahatsız olduğum için takmıyorum. Müşteriler de sormuyor, kimsenin umurunda değil" diye konuştu.

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'ndeki pazarda, diğer tezgahlardan ayrı duran pazarcının eldiveni ve maskesi ile bütün ürünlerini tek tek paketlemesi dikkati çekti. Yine aynı pazarda sokağa çıkma yasağına rağmen mantar satan küçük yaştaki çocuğa aldırış eden olmadı.

MASKESİZ PAZARCIDAN ALIŞVERİŞ YAPIYORLAR

Pazar alışverişine çıkanlar da maskesiz satıcılardan alışveriş yapmaya devam ediyor. Müşteriler, sadece "Herkes kullansa daha iyi olurö demekle yetiniyor. Maskesiz pazarcıdan alışveriş yapan Soner Erkul, "Eminim onlar da dikkate almaya çalışıyorlardır ama iş koşullarının zorluğundan muhtemelen, hepimizin dikkat etmesi lazım" şeklinde konuştu.

Aynur Hasanov, "Biz pazar çıktığımız zaman eldiven de, maskede takıyoruz. Herkes kullansa iyi olur, biz kullanıyoruzö dedi. Yüksek Akarsu ise "Bence herkes uysa daha iyi olur. Ben de sıkıntı çekiyorum ama herkes uysa daha iyi. Çocuklarım var, kendimi ve onları korumak için kullanıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-KÜÇÜKÇEKMECE

Pazardan görüntüler

Eldivensiz saçını düzelten pazarcı

Maskesiz pazarcılar

Maske takmayan pazarcıyla röportaj

Alıveriş yapanlar

Maske takan pazarcıyla röportaj

Maskesiz tezgahtan alışveriş yapanla röportaj

Muhabir anonsu (Gülseli KENARLI)

GAZİOSMANPAŞA

Pazardan görüntüler

Yan yana tezgahlardan görüntüler

Güvenli mesafeyi ihlal edenler

Maskesiz pazarcıyla röportaj

Kurallara uyan pazarcı

Muhabir anonsu (Gülseli KENARLI)

Müşterilerle röportaj

Çocuk pazarcının görüntüsü

Detaylar


- İstanbul
Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 02:28 Kaynak: DHA

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