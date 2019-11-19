Son Dakika Haberleri: Bu petek ile eviniz 7.5 liraya ısınacak
Son Dakika Genel Bu petek ile eviniz 7.5 liraya ısınacak - Son Dakika

Bu petek ile eviniz 7.5 liraya ısınacak

6 saat önce

Bu petek ile eviniz 7.5 liraya ısınacakERZURUM - Bilgi ve donanımını gün geçtikçe üretime döken Ebubekir Taşbaşı'ndan kışa özel bir buluş geldi.

Bu petek ile eviniz 7.5 liraya ısınacak

ERZURUM - Bilgi ve donanımını gün geçtikçe üretime döken Ebubekir Taşbaşı'ndan kışa özel bir buluş geldi.

Erzurum'da yaşayan ve hayal gücünü hayata geçirdiği kendine has atölyesinde çalışmalarını sürdüren Dadaş mucit, üretmiş olduğu tasarruf peteği ile faturaları 7 buçuk liraya indirip cepleri yakan fahiş fiyatları ortadan kaldıracak.

Ebubekir Taşbaşı, peteklere döşemiş olduğu devir daim su sistemi ile özel bir gaz sistemini birleştirerek, doğalgaz maliyetlerini olabilecek en düşük seviyeye indirilebileceğini söyledi. Taşbaşı, enerji tasarrufu açısından önemli olan buluşuyla, yüzde 90'a varan maddi tasarruf hedefliyor.

Taşbaşı, "Kış aylarında yakıttan tasarruf için bir petek dizayn ettim. Doğalgaz veya elektrikli kombi fark etmeksizin peteğin içerisinde bulunan ısıya duyarlı civalı gazın ısınması sayesinde petek ısınmaya başlayacak, peteğin ısınmasıyla ise odanız sadece 7 buçuk liraya ısınacak" dedi.

Evlere montajlanan peteklerin gazlarının bitmesi ile ilgili hususta ise seri üretim sonrasında servis elemanlarının gaz doldurma işlemini evlere gelerek gerçekleştirebileceğini söyledi. Gazın ısınması hususunda ise buluşunu testlerden geçirdiğini belirten dadaş mucit, Konya'da ilk seri üretim içinse görüşmelere başladı.

Erzurum'da tasarruf petekleri için fabrika açmayı hedefleyen Ebubekir Taşbaşı, tüketici firma ve yetkililerinin desteği olduğu takdirde hayallerini hayata geçirebilecek.

Atölyesinde Konya'dan getirttirmiş olduğu petek üzerinde tasarlamış olduğu bir başka sistemi uygulamalı olarak anlatan Dadaş mucit, Sulu sistem olarak da tasarlamış olduğu peteğin su devridaimi ile yazın serinliyor, kışın ise ısınıyor.

Bu petek ile eviniz 7.5 liraya ısınacak

Ebubekir Taşbaşı, Erzurum, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu petek ile eviniz 7,5 liraya ısınacak
Fotomontajla TIME dergisine kendisini kapak yapan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi istifa etti Güleda, ölmemek için 17 saat mücadele edip 3 kez kaçmaya çalıştı Son dakika: Rusya'dan Çavuşoğlu'nun "Mutabakata uymadılar" tepkisine yanıt: Şaşkınlıkla karşıladık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 17:23:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu petek ile eviniz 7.5 liraya ısınacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]