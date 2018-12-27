Son Dakika Haberleri: Bu Piyano Ayakla Çalınıyor

Bu Piyano Ayakla Çalınıyor

45 dakika önce

Menteşe Belediyesi tarafından halkın kullanımına sunulan ayak piyanosu, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Bu Piyano Ayakla Çalınıyor, System.String[]
Menteşe Belediyesi tarafından halkın kullanımına sunulan ayak piyanosu, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Ayak piyanosu ile ilk kez karşılaşan vatandaşlar önce şaşırırken, daha sonra çeşitli ezgiler ve notalar çalarak müziğin tadını çıkarıyor.

Çocukların yanı sıra yetişkinlerinde ilgi gösterdiği 24 tuşlu ayak piyanosu ile vatandaşlar, çeşitli müzikleri ayakları ile çalabiliyorlar. Dış mekan kullanımına uygun ayak piyanosunda hangi tuşa basılırsa basılsın şarkının sıradaki notası çalınıyor, kayıtlı eserler ise rastgele olarak seçiliyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş parkların çocukların ve ailelerin vakit geçirmek için tercih ettikleri en önemli sosyal alanlara dönüştüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın sosyalleştiği, çocuklarımızın oyun oynayarak güzel ve eğlenceli vakit geçirdiği parklarımızı, kent estetiğine uygun daha modern ve çağdaş bir görünüme kavuşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Menteşe Çocuk Bilim Parkı ile Belediye Parkına yerleştirilen ayak piyanosu çocukların büyük ilgisini çekiyor. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:37 Kaynak: İHA

Menteşe, Güncel
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