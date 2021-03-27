Bu plajda şehit yakınları ve gazilere her şey ücretsiz - Son Dakika

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bir plaj, şehit yakınları ile gazilerin hizmetine sunuldu. Plajda şehit yakınları ile gazilere şezlong, şemsiye ücretsiz verilirken, çay ve kahve de ikram ediliyor.

Konyaaltı Sahili'nde 65 numarada hizmet veren Alice Cafe-Plaj, yaz sezonu gelmeden anlamlı bir kampanyaya imza attı. Dedesi Trablusgarp Savaşı'nda şehit olan plaj işletmecisi Ali Akın, iş yerine gelecek tüm şehit yakınları ile gazilerin plaj hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını söyledi.

Şehit yakınları ve gazilerin yararlanacağı şezlong ve şemsiyeden ücret almayacaklarını ifade eden Ali Akın, "Kahve ve çay da ikramımız olacak. Ailemizde şehit olması dolayısıyla böyle bir uygulamaya gittik. Ayrıca, plajımızda pandemi kurallarını uyguluyoruz. Şezlonglar arasındaki mesafeyi en az 1,5 metre belirledik. Dezenfektanlarımız var" dedi.

Babası Kore şehidi olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Yasemin Yiğit ise verilen hizmetten memnun olduğunu belirterek, "Ben hekimim. Hava almak için çıkmıştım. Bu işletmeyi biliyordum ama şimdi daha da gelişmiş. Girişteki şehit ve gazi yakınlarına özel yazıyı okuyunca çok hoşuma gitti. Ben de Kore gazisi kızıyım. İşletmeciye başarılar diliyorum. İyi bir estetik. İnşallah faydalananlar olur. Pandemi biter ve hepimiz faydalanırız" diye konuştu.