'Bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz' - Son Dakika

'Bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Filistin'i yok edecek bu planı asla tanımıyoruz, kabul etmiyoruz, Kudüs kırmızı çizgimizdir.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:00 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Filistin'i yok edecek bu planı asla tanımıyoruz, kabul etmiyoruz, Kudüs kırmızı çizgimizdir. İsrail kan dökerek bugünkü sınırlarına ulaştı gözü doymuyor. Bu planla işgal edilen Filistin topraklarının ilhakı hedefleniyor. Filistinlilerin güvenliğini İsrail'e bırakmak kuzuyu kurda emanet etmek gibidir.'
(İHA)
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