Bu poliklinikte çocuklara hasta olmadan bakılıyor

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniğinde, 5 yaşına kadar olan çocuklara beslenme, emzirme, uyku danışmanlıkları ile aşılama hizmetleri ücretsiz veriliyor.

Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniği Sorumlusu Uzman Dr. Mahmut Caner Us, AA muhabirine, Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniğinin ilk 5 yaşta çocukların sağlıklı gelişimini izlemek için hizmet verdiğini söyledi.

Poliklinikte çocukların sağlıklı gelişimini rutin olarak takip ettiklerini belirten Us, "Sağlıklı gelişimleri için tüm çocukların rutin izlemlerden faydalanması gerekiyor. Hamileliğin başlangıcından itibaren anne ile bebek ikilisinin takip edilmesi sağlıklı nesiller için çok büyük önem taşımaktadır. Bunun için Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniğinde hem annenin hem bebeğin iyilik haline odaklanacak tarama ve rutin izlem yapıyoruz." diye konuştu.

Us, poliklinikte günde yaklaşık 30 çocuğa hizmet verdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Doğumdan sonraki ilk bir ay çocuklar, yenidoğan polikliniklerince izleniyor. Birinci aydan itibaren ise çocukları polikliniğimizde takip etmeye başlıyoruz. Takiplerde ilk 6 ay yalnızca anne sütü ile beslenmenin sağlanması ve emzirmenin devamı ilk önceliğimiz. Polikliniğimizle entegre çalışan laktasyon ve relaktasyon polikliniğimizde de eş zamanlı olarak emzirme danışmanlığı hizmetlerimizi yürütüyoruz. Ayrıca çocuklarımızın rutin ve rutin dışı aşı izlemlerini yapıyoruz. Bunlara ek olarak polikliniğimize başvuran tüm çocukların kilo, boy ve baş çevresi takibi yapılarak sağlıklı beslenmeleri için ilk 6 ay yalnızca anne sütü ile beslenmenin devamına yönelik uygulamalar ve 6 ay sonrasında da uygun tamamlayıcı beslenmenin sürdürülmesi için gerekirse çocuk diyetisyenleri ile birlikte beslenme danışmanlığı veriyoruz. Her muayene sırasında çocukların ayrıntılı nörolojik gelişim izlemlerini de yapmaktayız."

Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniğinde belli aralıklarla yapılandırılmış testler kullanılarak, çocuk gelişim uzmanlarının yardımıyla, çocuk gelişim tarama testlerini de uyguladıklarını bildiren Us, "Çocuklar bize hasta olunca değil, hasta olmadan geliyor. Sağlıklı nesillerin yetişmesi için hasta olmadan önce güncel bilimsel doğrular ile çocuklarımızı rutin izlemler sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için önceden değerlendiriyoruz. Genetik olarak anne ve babalarından aktarılan potansiyel ile en uygun çevresel faktörlerin bir araya getirilmesini sağlayarak, anne ve çocuğun iyilik halini bir arada değerlendirerek tüm koruyucu hizmetler çerçevesinde çocuklarımızın sağlıklı gelişmelerini amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Çocukların hasta olmadan koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanması önemli"

Çocuk sağlığı izlemlerinin anne karnından itibaren başladığını dile getiren Us, burada anne ile bebeğin bir arada değerlendirildiğini ifade etti.

Us, temel olarak annenin iyi olmasının bebeğin de iyi olması anlamına geldiğini anlatarak, "Anne karnında maruz kalınan olumsuz çevresel koşullar bebeğin iyilik hali ile de birebir ilintili. Onun için annenin iyilik halini koruyacak müdahaleler ile anne karnında geçirilen dönemden başlayarak bebeğin iyilik halini artırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca annelerimizin sosyal desteğinin artırılması, kaygılarının azaltılması, depresyonun önlenmesi veya erken tanınmasını sağlamak ve dolayısıyla annelerin iyi olması bu yolla da bebeklerinin iyi olmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocukların hasta olmadan koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanmasının önemli olduğunun altını çizen Us, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocuklarımızın 5 yaşına kadar bu poliklinik hizmetinden yararlanması son derece önemli. İnsanların aklına hastaneler hasta olduktan sonra geliyor. Tam tersine koruyucu hizmetlerden yararlanmak adına hasta olmadan rutin izlemlere gelmek çok önemli. Biz polikliniğimizde emzirme danışmanlığı, aşılama hizmetleri, beslenme ve uyku danışmanlığı gibi alanlarda multidisipliner olarak ücretsiz olarak hizmet veriyoruz."