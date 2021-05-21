Bu pozlar 10 dakikada 1 milyon beğeni aldı

Reality show yıldızlığından iş kadınlığına geçiş yapan Kylie Jenner, bikinili pozlarıyla olay oldu.

Bikini-mayo ve diğer deniz ürünlerinin üretimine başlayan Jenner, teknede verdiği pozlarla kısa sürede gündem oldu.

Tanga bikini giyen Jenner'e kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Instagram'da 233 milyon takipçisi olan Jenner, yaptığı her fotoğrafla gündem olmayı başarıyor.

Tekneye çıkan Jenner'i görevlinin yıkaması ise dikkat çekti.