Bu Proje, Enerjinin Değerini Bilen Nesiller Yetiştirecek
1 saat önce
ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım, "Enerji Avcıları" projesi ile binlerce çocuğu enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda bilinçlendirerek farkındalık oluşturmaya devam ediyor.
ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım, "Enerji Avcıları" projesi ile binlerce çocuğu enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda bilinçlendirerek farkındalık oluşturmaya devam ediyor.
Enerjinin verimliliği ve tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım şirketleri, 2016 yılında başladıkları projede, 5 ilde 200'ü aşkın okulda yaklaşık 19 bin öğrenciye ulaştı. Proje ile hedef kitle olan 4-7 yaş grubu miniklere, enerjinin önemi ve nasıl verimli kullanılacağı anlatıldığı ifade edilirken, çocukların büyük ilgi gösterdiği proje, okul yöneticileri ve öğretmenlerden de büyük övgüler topluyor.
Yine programlar kapsamında; Aydın
, Denizli
, Muğla
, İzmir
, Manisa
illeri ve 96 ilçedeki okullar ziyaret edilerek, binlerce çocuğa enerjiyi nasıl verimli kullanarak tasarruf sağlayacakları öğretiliyor. Bu yıl, Masal Atölyesi ve Kısa Film çalışmalarınında yapılması planlanırken, projenin 5 ilde 10 bin öğrenciye ulaşarak enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.
Proje, Türkiye
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından düzenlenen organizasyonda da, 17 küresel hedeften birisi olan "İklim Eylemi" dalında ödüle layık görülmüştü. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:52 Kaynak: İHA
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