Son Dakika Haberleri: Bu proje ile aileler fındık, çocuklar kalem tutuyor
Son Dakika Genel Haber

Bu proje ile aileler fındık, çocuklar kalem tutuyor

53 dakika önce

Bu proje ile aileler fındık, çocuklar kalem tutuyorORDU - Ordu'nun İkizce ilçesinde gerçekleşen proje ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimlerine katkı sağlanıyor.

Bu proje ile aileler fındık, çocuklar kalem tutuyor
ORDU - Ordu'nun İkizce ilçesinde gerçekleşen proje ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimlerine katkı sağlanıyor.
"Her Çocuk Bir Dünya" projesi kapsamında İkizce'de projeyi yürüten bir fındık firması iş birliği ile ufak yaştaki çocukların çalıştırılmasını önlemek amacıyla oluşturulan akademik program her sene ilçeye gelen tarım işçisi aileler tarafından ilgi görmeye başladı.
İkinci yılında projeye kendi imkanlarıyla devam ettiklerini söyleyen fındık firması yönetim kurulu üyesi Kadir Durak, "Geçen yıl başladığımız 'Her Çocuk Bir Dünya' projesi kapsamında tarım işçilerinin çocuklarını bahçelerden alarak buradaki okulumuzda gün içerisinde eğitim vererek bahçelerden uzak tutmaya çalışıyoruz. Çocukların bir fındık dalını tutmasını değil de, bir okulda kalem tutarak eğitimlerine destek olmaya çalışıyoruz. Bizler bu projeyi hiç bir kurum yada kuruluştan en ufak bir destek almadan firma olarak kendi imkanlarımız dahilinde devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz yıl ilk başlattığımız bu çalışmamızı bakanlığımıza sunduk. Tabi bu proje farklı bölgelerde devam edebilir ve yaygınlaştırılabilir" dedi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aşiret kızıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyen genç, kurşun yağmuruna tutuldu
9 yıl boyunca tecavüze uğrayan Emre intihar etti, sapık akrabası ise tahliye edildi İBB önünde okuduğu bildiriyle İmamoğlu'nu kınayan Murat Kazanasmaz'ın işine son verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 15:47:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu proje ile aileler fındık, çocuklar kalem tutuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]