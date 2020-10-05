Bu proje ile teknoloji KOBİ'ler için daha bir anlam kazanıyor - Son Dakika

Bu proje ile teknoloji KOBİ'ler için daha bir anlam kazanıyor

Güney Ege Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında AYTO Kadın Girişimciler Kurulu girişimleri ile hazırlanan Teknoloji Öğrenme ve Uygulama Merkezi Fizibilite Projesi GEKA tarafından destek almaya hak kazandı.

Bu proje ile teknoloji KOBİ'ler için daha bir anlam kazanıyor, System.String[]

Güney Ege Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında AYTO Kadın Girişimciler Kurulu girişimleri ile hazırlanan Teknoloji Öğrenme ve Uygulama Merkezi Fizibilite Projesi GEKA tarafından destek almaya hak kazandı. Aydın'ın ekonomisi, rekabet gücü ve kalkınması açısından önemli yere sahip KOBİ'lerin üretim pazarlama ve yönetim süreçlerinde teknolojiyi nasıl kullanacaklarını kavramaları ve firmaların işletmelerinde bu teknolojiyi maliyet avantajı sağlayarak uygulamasına imkan tanıyan bir merkezin fizibilitesinin çıkarılmasını hedefleyen proje ile ülkemizde teknoloji tasarım ve öğrenme alanında bir ilk gerçekleştiriliyor. Proje ile günümüzde endüstri 4.0 ve salgın gibi durumların beraberinde getirdiği dijital dönüşümün KOBİ'lere etkisinin analiz edildiği fizibilite ile çizilen yol haritası sayesinde KOBİ'lerin değişen teknolojiye uyum sağlaması ve ileride yapılacak girişimler için yol gösterici olması amaçlanıyor.

Bu kapsamda Aydın Ticaret Odası meslek grupları ile gerçekleştirilen komite toplantılarına proje kapsamında fizibilite çalışmasını yürütecek olan yüklenici firmanın katılımı ile proje, merkezin amacı ve faaliyetleri anlatılarak firma temsilcilerinin görüşleri, faaliyet gösterdikleri sektörde teknoloji açısından yaşadıkları problemler ve teknolojiden beklentileri ele alındı. Yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu merkezin ilde kurulması için temel teşkil eden Teknoloji Öğrenme ve Uygulama Merkezi fizibilitesi için bilgi ve görüş paylaşımı yapılarak bulut, bilişim teknolojilerinden ve sektör bazlı farklı teknoloji uygulamalarının kullanımlarından örneklemeler yapıldı.

Toplantıda konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, "Teknoloji hayatımızın bir parçası. Bunu gelişen çağ ve son zamanlarda etkili olan Korona virüs salgını nedeniyle daha da yakından hissettik. Odamız Kadın Girişimciler Kurulu tarafından hayata geçirilecek olan bu proje ile ilimizde teknoloji alanında bir ilk gerçekleştiriliyor. AYTO olarak üyelerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte bu tarz projelerin her zaman destekçisiyiz" dedi. - AYDIN

Bu proje ile teknoloji KOBİ'ler için daha bir anlam kazanıyor
Bu proje ile teknoloji KOBİ'ler için daha bir anlam kazanıyor
Bu proje ile teknoloji KOBİ'ler için daha bir anlam kazanıyor
Bu proje ile teknoloji KOBİ'ler için daha bir anlam kazanıyor
Bu proje ile teknoloji KOBİ'ler için daha bir anlam kazanıyor

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Güney Ege, Kadın, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 17:56 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu proje ile teknoloji KOBİ'ler için daha bir anlam kazanıyor - Son Dakika Ekonomi

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