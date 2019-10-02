Son Dakika Haberleri: Bu proje mavi yolculuğa çıkaracak
Son Dakika Güncel Haber

Bu proje mavi yolculuğa çıkaracak

50 dakika önce

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve Ticaret Bakanlığı tarafından kabul edilen "Yeşilin Gölgesine Mavinin Ötesine Yolculuk" isimli projenin saha çalışmaları başladı.

Bu proje mavi yolculuğa çıkaracak, System.String[]

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve Ticaret Bakanlığı tarafından kabul edilen "Yeşilin Gölgesine Mavinin Ötesine Yolculuk" isimli projenin saha çalışmaları başladı.


1 Ekim'de başlayan projenin tanıtımı Ünye Ticaret Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleşti. Projenin sahibi Ünye Ticaret ve Sanayi Odası olurken, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası da destekleyerek proje ortağı oldu.


Projede 27 katılımcı ile 3 yıl sürmesi planlanırken, bütçesi 3 milyon euro ve yüzde 75'i hibeli olacak. Projeyi ise koordinatör Cem Helvacı yazdı.


"Amaç ilçemizde daha fazla turist ağırlamak"


Projenin açılışında konuşan ÜTSO Başkanı İrfan Akar, "Ticaret Bakanlığının hizmet sektöründe rekabet gücünü arttırması kapsamında 'Yeşilin Gölgesine Mavinin Ötesine Yolculuk' adlı projemizi başlatmış bulunuyoruz. Odamız tarafından hazırlanan ve Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen projemiz 3 milyon euro üst sınırla kabul edilmiştir. 17'si Ordu, 10'u Ünye olmak üzere 27 firma katılmıştır. Proje kapsamında ihtiyaç analizi çalışması başlatıldı. Saha çalışmalarının ardından rapor olarak sunulacaktır. Bu rapor doğrultusunda hedef ülke belirlenecektir. Bizim amacımız Ünyemizdeki turist sayısını arttırmak. Gelen turistin Ünye'de daha fazla konaklamasını sağlamaktır" dedi.


Başkan Akar'ın konuşmasının ardından proje ile ilgili katılımcı firma temsilcilerine bilgiler verildi. Programa ayrıca Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel, daire amirleri, projede yer alan firma yetkilileri ve davetliler katıldı. - ORDU

Ordu, Ünye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gebze'de engelli çocuklara kötü muamele iddiasında bulunan çocuk evleri sorumlusunun intiharında kayıp mektup detayı
Bakan duyurdu: Depremde çuvallayan GSM operatörlerin aynı anda konuşma kapasitesi 118 milyon kişiymiş Milli Güvenlik Siyaset Belgesi yenilendi: 'Suriye'nin kuzeyinden gelen tehdit' vurgulandı CHP Grup Sözcüsü Balyalı: THY'den sonra İBB'nin Hamidiye suyunu devlet kurumları da boykota başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 13:49:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu proje mavi yolculuğa çıkaracak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]