Bu Proje Sayesinde Gençler Kötü Alışkanlıklarından Kurtulacak
1 saat önce
Bursa'da faaliyet gösteren 1326 Şehrimiz Bursa Derneği, kötü alışkanlıklara bulaşmış gençleri kurtaracak.
Bursa
'da faaliyet gösteren 1326 Şehrimiz Bursa Derneği, kötü alışkanlıklara bulaşmış gençleri kurtaracak.
Bu zamana kadar bir çok sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren dernek yeni projesiyle kötü alışkanlığa bulaşmış gençleri bulup, onları farklı sosyal faaliyetlerle kötü alışkanlıklarından kurtarmayı hedefliyor. Bünyesinde yöneticiden akademisyene, bürokrattan, eğitimciye kadar farklı dallarda uzman kişileri barındıran dernek, gençleri topluma kazandıracak projeyi hayata geçirmek için gün sayıyor. Kötü alışkanlığa bulaşmış gençlere spor alışkanlığı kazandırıp, Türkiye
'nin farklı illerine seyahatler düzenleyecek ve yabancı dil eğitimi verecek.
Derneğin Başkanı Mustafa Sarı, "Derneğimizi vatandaşlara faydalı bir dernek olsun diye kurduk. 3 yıldan beri faaliyetteyiz. Bu zamana kadar toplumun farklı kesimleri için bir çok faydalı proje gerçekleştirdik. Şimdi de kötü alışkanlığa bulaşmış gençleri bu alışkanlıklardan uzaklaştırmak için çok farklı bir projeyi hayata geçirmeyi hazırlanıyoruz. Bu proje sayesinde gençler kötü alışkanlıklarından kurtulup topluma faydalı fertler haline gelecek. Hem aileler, hem de gençler mutlu olacak" dedi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:32 Kaynak: İHA
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