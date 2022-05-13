Bu proje Türkiye'ye örnek olacak - Son Dakika

Bu proje Türkiye'ye örnek olacak

Bu proje Türkiye\'ye örnek olacak
Son Güncelleme: 13.05.2022 12:06

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayladığı Büyükşehir Belediyesinin öncülük ettiği, 16-29 yaş aralığındaki engelli olan gençler için "Sanat için ben de varım" projesinin tanıtımı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının gelecek nesillerin kültür endüstrileri destek programı kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi engelli bireylerin "Sanat için ben de varım" projesinin tanıtımını yaptı. 16-29 yaş aralığındaki 250 engelli gencin katıldığı edebiyat, sinema, geleneksel el sanatları, görsel sanatlar, müzik, dijital medya, tiyatro dallarında eğitim alacak engellilerin ortaya koydukları eserlerin kültür endüstrisi ürünü haline getirileceği projenin tanıtımı Wellborn Otel'de gerçekleştirildi. Programa katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın büyük bir sevgi ve coşkuyla salonda karşılandı. Konuklarla tek tek tokalaşıp fotoğraf çektiren Başkan Büyükakın konuşmasında, "Engelleri aşmamız konusundaki zorlukları iyileştirmek, kolaylaştırmak için buradayız" dedi.

PROJE TANITIMINA GENİŞ KATILIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim alan engelli bireylerin yapmış oldukları sanat eserlerinin sergisi göz doldurdu. Etkinlikte resim alanında Gülşah Yağmur Yazıcı, Ayşe Melek Zengin, Zeynap Karaman, Arzu Uğurlu, piyano çalan Osman Mert Çıtır, DJ Ulaşcan Öztürk yeteneklerini sergiledi. Engellilerin yaptığı sanat eserlerinin sergilendiği tanıtım programına Başkan Büyükakın'ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Yeni Şafak Gazetesi İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, engelli dernekleri başkanları, projede eğitim verecek kişiler, sivil toplum kuruluşları, projede yer alacak öğrenci ve aileleri, özel eğitim okullarından ve rehabilitasyon merkezlerinden öğrenci ve öğretmenler katıldı.

7 SANAT DALINDA EĞİTİM ALACAKLAR

7 sanat dalında eğitim alacak engelli gençlerin ürettiği eserler kültür endüstrisi ürünü haline getirilecek. Bu sanat dallarında eğitim alacak öğrencilerin konuşması ile başlayan tanıtım programında projenin danışmanı Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Ersin Çelik, çalışmayı detaylarıyla anlattı. Çelik, bu projede başarılı olunduğu taktirde 81 ile yayılacağını dile getirdi. Çelik, ''Proje 2023 yılı mayıs ayında tamamlanacak. Bir Kocaelili olarak bu projenin içinde yer almaktan mutluyum" dedi.

PROBLEMİ HAYATIMIZIN MERKEZİNE KOYMAMALIYIZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülük ettiği projenin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onayladığını dile getiren Başkan Büyükakın, "Her engelli kendi içinde bir dünyadır, kendince zorlukları vardır. Hepsinin farklı zorlukları var bilemediğimiz. Problemleri hayatınızın merkezine hep problem olarak koyarsanız onun çözümü olmaz. Değişimlerin üzerine düşünüp, değiştiremediklerimizin üzerinde daha iyisini nasıl yapabiliriz diye düşünmeye devam etmemiz gerekiyor. Biz hayatı iyileştirmek, düzeltmek, kolaylaştırmak için çaba gösteriyoruz. Basit düşünebilmek bazen zordur ama düşünmek en doğrusudur. Engelleri ortadan nasıl kaldırabiliriz, mümkünse iyileştirmek, daha az sıkıntılı hale nasıl getirebiliriz düşünüp bu durumu nasıl ortadan kaldırabiliriz diye düşünmeliyiz." diye ifade etti.

BİZİM ÖNÜMÜZDE AŞMAMIZ GEREKEN İŞSİZLİK

Başkan Büyükakın, "Engellilerin en büyük sorunu istihdam şu anda. Bu bizim önümüzdeki aşmamız gereken en büyük problem. Buna birlikte çalışmamız lazım. Varlık sebebimiz size hizmet etmek. Hep birlikte düşünüp doğru örnekler ortaya çıkarmalıyız. Diğer belediyelere örnek olması önemli" dedi. Programın sonunda Başkan Büyükakın programa katılan engelli bireyler ve aileleriyle toplu fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Bültenler

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu proje Türkiye'ye örnek olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu proje Türkiye'ye örnek olacak - Son Dakika
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