Son Dakika Haberleri: Bu Proje Yuntdağı'nı Kalkındıracak

Bu Proje Yuntdağı'nı Kalkındıracak

41 dakika önce

Yuntdağı'nda kırsal kalkınma projelerini ardı ardına hayata geçiren Yunusemre Belediyesi'nin bölgedeki çalışmaları daha da arttıracak nitelikteki fizibilite projesi Zafer Kalkınma Ajansı tarafından destek alacak.

Bu Proje Yuntdağı'nı Kalkındıracak, System.String[]
Yuntdağı'nda kırsal kalkınma projelerini ardı ardına hayata geçiren Yunusemre Belediyesi'nin bölgedeki çalışmaları daha da arttıracak nitelikteki fizibilite projesi Zafer Kalkınma Ajansı tarafından destek alacak.

Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı'nda farklı mevsimsel hasat dönemlerinde üretimi yapılan ürünlerin işlenip pazara hazır hale gelmesine yönelik makine ve ekipmanlar bulunan ortak kullanım alanı olacak bir merkezin fizibilitesi için hazırladığı proje Zafer Kalkınma Ajansı'ndan destek almaya hak kazandı. Proje sözleşmesi Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Yılmazbaş tarafından Zafer Kalkınma Ajansı Manisa Yatırım Destek Ofisi'nde imzalandı. Fizibilitesi yapılacak merkez bünyesinde; soğuk hava depoları, Antep fıstığı çıtlama, kavlama, işleme merkezi, zeytinyağı çıkarma ve işleme tesisi, şıra ve pekmez üretim tesisi, meyve kurutma merkezi ve satış reyonu olması planlanıyor. Proje sonunda Yuntdağı Kırsal Kalkınma Merkezi'nin kurulum, işletme maliyetleri, tesis kapasitesi, gerekli makine ve ekipmanları, gelir-gider analizi, finansman kaynakları, kurulum için gerekli izin ve raporlar, markalaşma, coğrafi işaret alınabilecek ürünler ve benzeri konularda detaylı bir fizibilite raporu hazırlanacak. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:24 Kaynak: İHA

Yunusemre, Güncel
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