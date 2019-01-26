Bu Projelerle Hem Sağlık Hem de Çevre Korunacak
48 dakika önce
Kırklareli'deki 'Akılcı İlaç Kullanımı ve Atık İlaç Toplama Projesi' kapsamında Vize Devlet Hastanesinde hem sağlık hem de çevrenin korunması hedefleniyor.
Kırklareli
'deki 'Akılcı İlaç Kullanımı ve Atık İlaç Toplama Projesi' kapsamında Vize
Devlet Hastanesinde hem sağlık hem de çevrenin korunması hedefleniyor.
Sağlıklı nesiller için hem halkın sağlığını hem de çevre sağlığını hedefleyen 'Akılcı İlaç Kullanımı ve Atık İlaç Toplama Projesi' kapsamında Vize Devlet Hastanesi Eczacısı Gülhan Zeybek, Vize'deki eczacıları ve hekimleri ziyarette bulunarak projenin gidişi, halktan geri dönüşler ve atık ilaç kutularının doluluk oranları hakkında bilgi aldı.
Proje hakkında yapılan açıklamada, "Akılcı İlaç Kullanımı, hastaya doğru tanının konması, kişiye özgü düşük maliyetli tedavi planının belirlenmesi, hastanın tedavi konusunda bilgilendirilmesi, tedavinin sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesini kapsar. Bu nedenle akılcı ilaç kullanımı denildiğinde akla ilk gelen hekimlerimiz ve eczacılarımızdır. Hastanın hastalığının niteliğini anlaması, ilaçlarının ne için verildiğini, ne şekilde kullanması gerektiğini anlaması, tedaviye uyumunu arttıran en önemli faktördür. Bizim için vazgeçilmez en değerli varlığımız sağlığımızı canımızı emanet ettiğimiz ve sayesinde yeniden doğduğumuz hekimlerimiz ve ilaçların doğru kullanılması konusunda en yakın sağlık danışmanlarımız, zaman zaman dert ortaklarımız olan eczacılarımızın akılcı ilaç kullanımında önemleri büyüktür. Desteklerinden dolayı değerli doktorlarımıza ve eczacılarımıza çok teşekkür ederiz" denildi. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:31 Kaynak: İHA
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