Bu projeyle hem belediye hem köylü gelir elde edecek

Pozantı Belediyesi yeni kurduğu Bal Paketleme ve Sebze-Meyve Kurutma Merkezinde halka organik ürün sunmak için köylülerden ürün satın alacak.

Kuzey Adana Kalkınma Programı kapsamında Pozantı'ya kurulan Bal Paketleme ve Meyve - Sebze Kurutma Merkezi'nde 8 kadın çalışanın 6 aylık kursu bitti. Bu zamana kadar halk pazarından alınan sebze ve meyvelerle deneme üretimi yapıldı. Kurutma merkezi ekibi, portakal, çilek, kivi, muz ve elma gibi meyveleri mantar, sarımsak, pırasa, kuşkonmaz, biber, domates gibi sebzeleri özel fırınlarda kurutarak paketleyip mevsimi dışında kullanılması için organik ürün elde etti.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, yaptığı açıklama ile Bal Paketleme ve Sebze Meyve Kurutma Merkezinde işlemek ve paketlemek üzere ilk etapta köylüden kekik, sumak, nane, ada çayı gibi ürünleri satın alarak vatandaşa destek olacaklarını söyledi. Başkan Çay, "Böylelikle hem vatandaşımız gelir elde edecek hem de Pozantı Belediyesi kalitesiyle insanlara mevsimi dışında tüketebilmeleri için paketlenmiş organik ürün satışı yapacağız" dedi. - ADANA