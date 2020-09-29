Bu projeyle kamu kurumlarında anket masrafı sona erecek - Son Dakika

Bu projeyle kamu kurumlarında anket masrafı sona erecek

ANKARA - Hacettepe Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Filiz Aydın Koç,' Yerel Yönetimlerde Veri Madenciliği' projesiyle kamu kurumlarında kaynak israfının önüne geçmeyi hedefliyor. Çağrı merkezlerine iletilen taleplerin şikayetlerin sayısal verilere dönüştürülerek anket hazırlanmasına imkan sağlayacak sistemle; hem gerçek verilerle durum değerlendirmesi yapılacak hem de en çok talep edilen konularda hızlı çözümlerin önü açılacak.

Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Öğrencisi Filiz Aydin Koç, hazırladığı projeyle kaymakamlıklar ve belediyelerde kamu kaynağı kullanımını en aza indirmeyi hedefliyor. Kaymakamların ve belediyelerin çağrı merkezlerine iletilen talep ve öneriler bu sistem sayesinde sayısal verilere dönüştürülecek ardından kategorize edilerek gerçek verilerle bir anket çalışması yapılacak. Kurumların yaptığı çalışmalara ayna tutacağı sistem sayesinde anket masrafı ortadan kalkarken gerçek talep ve şikayetlerden hazırlanan anketlerle daha verimli sonuçlar elde edilecek. Düzenli raporlama çalışanlarında işlerini kolaylaştıracak. Belediyelerin sorunları tespit edip çözüme kavuşturabilmesine önemli bir katkı sağlayacak proje sayesinde Belediye Başkanları hizmet kalitesini değerlendirebilecek.

Belediyelerle kalite üzerine çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Filiz Aydın Koç projesine ilişkin, konuştu. Küreselleşen dünyada teknolojinin etkisiyle çok hızlı değişim ve dönüşüm yaşandığını ifade eden Koç, bununla paralel olarak veri toplama hızının ve yöntemlerinin değiştiğini kaydetti. Koç," Belediye ve yerel yönetimlerin Beyaz Masa, Mavi Masa ve çağrı merkezleri gibi hizmet masalarında çok sayıda veri birikmekte. Bu veriler belli aralıklarla analiz edilmemekte. Amacımız; bir ay içinde biriken verileri içerik analizine tabii tutarak en çok hangi konularda talep ve şikayet oluşuyor, halkın talep ve şikayeti neler bunu görme fırsatı buluyorlar. Yerel yönetimlerde bu görüldüğü zaman doğru ve stratejik çözümü hızlı ve stratejik olarak çözmek durumunda kalmakta. Burada Hem vatandaş memnuniyeti, hem çalışan memnuniyeti artmakta. Burada kıt olan kamu kaynaklarının kullanımı azalmakta. İsrafın önüne geçilmekte" dedi.

Projede gizlilik anlaşması yapılacağını, herhangi bir güvenlik açığı oluşmayacağını kaydeden Koç, "Bizim amacımız akademik çalışma ile birlikte verilerin ilçeyle ilgili sorunların hangi mecralarda toplandığı, hangilerinin biriktiği, hangilerinin öncelikli olduğu bilinmesi için bu tür analizlerin öncelikli yapılması gerekmekte. Bu hizmet masalarına ilişkin veriler için bir proje hazırladık. Burada en önemli amaç; anketlerle belli aralıklarla ölçüm yapılıyor olsa bile burada vatandaştan gelen veriler biriktiği için dolayısıyla bilgi çok güvenilir ve doğru, sonuçta bir o kadar güvenilir olmakta. Kısa sürede sorunların çözümü, belediyenin ana fotoğrafını görmesi ve vatandaşı memnun etmesi açısından çok doğru olacaktır. Bu hem belediyenin hizmet kalitesini artıracağı için beş yıllık bir dönemde görevde olduğu için çok hızlı bir şekilde başarısını artırır bu şekilde. Burada bizim ilgilendiğimiz içerik. Konu bazlı bakacağız biz. Hangi konularda sorunlar öbekleşmekte buna bakacağız" dedi.

Sistem, hizmet birimlerindeki vatandaş şikayet, talep ve önerilerinin biriktiği masalardaki yazılı ve elektronik verileri, İnternet portalında biriken verileri, Resmi sosyal medya hesaplarında biriken elektronik verileri, Sosyal Medya Analizi Kurum tarafından raporlanması istenen verileri, aylık teslim edilen elektronik veriler üzerinden yapacak.