Bu projeyle koyun keçi yetiştiriciliği artırılacak - Son Dakika

Bu projeyle koyun keçi yetiştiriciliği artırılacak

26.11.2020 11:40
Bu projeyle koyun keçi yetiştiriciliği artırılacak, System.String[]

Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi hakkında bilgi vererek, "Koyun, keçi yetiştiriciliğinin yerli ve yerel ırklarla geliştirilmesi, Küçükbaş hayvan varlığının artırılması, Bölgesel üstünlüklerin ekonomik güce dönüştürülmesi,...

Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi hakkında bilgi vererek, "Koyun, keçi yetiştiriciliğinin yerli ve yerel ırklarla geliştirilmesi, Küçükbaş hayvan varlığının artırılması, Bölgesel üstünlüklerin ekonomik güce dönüştürülmesi, Bölgesel kaynaklarla bölgesel kalkınmayı hedeflemektedir" dedi.

İlçe Müdürü Sert, hayata geçen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" proje ile küçükbaş hayvan sayısının arttırılmasının, var olan hayvanların nitelik olarak daha yüksek et veren türlere dönüştürülmesinin önünü açacağını aktardı. Proje kapsamında bilgiler veren İlçe Sert, "Koyun keçi yetiştiriciliğinin yerli ve yerel ırklarla geliştirilmesi, Küçükbaş hayvan varlığının artırılması, Bölgesel üstünlüklerin ekonomik güce dönüştürülmesi, Bölgesel kaynaklarla bölgesel kalkınmayı hedeflemektedir. Bilecik Valiliğimiz, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ziraat Bankası ve diğer paydaşlar ile birlikte yapılan protokol neticesinde hayata geçirilen projeden yararlanmak isteyenler çok güzel fırsatlar sunuldu. Projesi kapsamında 1 yıl geri ödemesiz 6 yıl geri ödemeli ve 100 bin TL'ye kadar 0 (sıfır) faizli damızlık koyun keçi projesinden faydalanmak isteyen üreticilerin Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüze başvuru yapmaları gerekmektedir" dedi. - BİLECİK

Bu projeyle koyun keçi yetiştiriciliği artırılacak

Pazaryeri, Bilecik, yerel, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu projeyle koyun keçi yetiştiriciliği artırılacak - Son Dakika


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