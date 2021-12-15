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Bu projeyle Sıcak Çermik Sivas'ın parlayan yıldızı olacak - Son Dakika

Bu projeyle Sıcak Çermik Sivas'ın parlayan yıldızı olacak

15.12.2021 11:56

Bu projeyle Sıcak Çermik Sivas'ın parlayan yıldızı olacak Sivas'ta önemli turizm bölgelerinden olan Sıcak Çermik'e değer katarak şehir turizmine katkı sağlayacak olan Bungalov Evler projesi hızla devam ediyor Sivas'ta önemli turizm bölgelerinden olan Sıcak Çermik'e değer katarak şehir...

Bu projeyle Sıcak Çermik Sivas'ın parlayan yıldızı olacak

Sivas'ta önemli turizm bölgelerinden olan Sıcak Çermik'e değer katarak şehir turizmine katkı sağlayacak olan Bungalov Evler projesi hızla devam ediyor

SİVAS - Sivas'ta önemli turizm bölgelerinden olan Sıcak Çermik'e değer katarak şehir turizmine katkı sağlayacak olan Bungalov Evler projesi hızla devam ediyor.

Sivas'ta termal, sağlık ve doğa turizmi açısından önemli bir yere sahip olan Sıcak Çermik Kaplıcası son yıllarda yapılan devlet ve özel sektör yatırımları ile cazibe merkezi haline gelmeye başladı. Uzun yıllar Sivas halkının vazgeçilmez tatil mekanlarından biri olan Sıcak Çermik, belediye ve valilik tarafından inşa edilen sosyal donatılarla da tatil severleri kendine çekiyor. Çermikteki turizm potansiyelinin iyi kullanılması adına yatırımlarına devam eden Sivas Belediyesi, bölgenin güney kısmına Bungalov tipi evler inşa ediyor. İçerisinde termal suyun da bulunduğu evlerin inşaat çalışmaları yüzde 50 seviyesine ulaştı. Çalışmaların yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yaz sezonunda 22 bungalov evin hayata geçirileceğini belirterek, yaklaşık 18 milyon liraya mal olacak projenin ikinci etabıyla birlikte bungalov ev sayısının 50'ye çıkarılacağını söyledi.

"Sivas'ın ekonomisine ve tanıtımına büyük katkı sağlayacak"

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Bilgin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sıcak Çermik Sivas'ın önemli turizm bölgelerinden birisi Bu bölgeye kazandırdığımız Altın Kale, Çadır Kent ve Bungalov Evler ile birlikte inşallah Sıcak Çermik'i tatil köyü hüviyetine getireceğiz ve Sivas'ı dünyaya daha güzel tanıtmış olacağız. Sıcak Çermik'te Belediyemize ait otelimiz var, yine Aqua Park projesi de tamamlandı. Pandemiden dolayı hizmete açamadık ama inşallah ortam biraz daha normalleşince hizmete sunacağız. Çadır kenti, Altın Kale'si ve tamamlandığında ayrı bir değer katacak Bungalov Evler ile birlikte Sıcak Çermik önümüzdeki süreçte Sivas'ın parlayan bir yıldız olacak. Yıldız Dağı ve Sıcak Çermik hem kış turizmi, hem termal turizmle birlikte Sivas'ın ekonomisine ve tanıtımına büyük katkı sağlayacak bir proje. Projemiz 6 ay gibi bir sürede tamamlanacak. 22 adet bungalov evi ilk etapta hizmete sunmuş olacağız. Şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bu projeyle Sıcak Çermik Sivas'ın parlayan yıldızı olacak
Bu projeyle Sıcak Çermik Sivas'ın parlayan yıldızı olacak
Bu projeyle Sıcak Çermik Sivas'ın parlayan yıldızı olacak
Bu projeyle Sıcak Çermik Sivas'ın parlayan yıldızı olacak

Hilmi Bilgin, Turizm, Altın, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu projeyle Sıcak Çermik Sivas'ın parlayan yıldızı olacak - Son Dakika


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