Bu protokol gençlere dış ticaret alanında yeni kapılar açacak - Son Dakika

Bu protokol gençlere dış ticaret alanında yeni kapılar açacak

16.03.2021 15:02
Bu protokol gençlere dış ticaret alanında yeni kapılar açacak, System.String[]

Bu protokol gençlere dış ticaret alanında yeni kapılar açacak MEB, Ticaret Bakanlığı ve TİM Arasında Dış Ticaret Meslek Liseleri Eğitim Protokolü imzalandı TİM Başkanı Gülle: "6 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde pilot uygulama başlatacağız" "Dış Ticaret Meslek Liseleri öğrencilerinin...

Bu protokol gençlere dış ticaret alanında yeni kapılar açacak

MEB, Ticaret Bakanlığı ve TİM Arasında Dış Ticaret Meslek Liseleri Eğitim Protokolü imzalandı

TİM Başkanı Gülle:

"6 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde pilot uygulama başlatacağız"

"Dış Ticaret Meslek Liseleri öğrencilerinin istidamı ihracat eğitim alt yapısıyla daha da güçlenecek"

ANKARA - Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Dış Ticaret Meslek Liselerine yönelik protokole ilişkin, "Öğrencilerimize, gençlerimize burs ve staj imkanı sağlayacak toplantılar, seminerler, konferanslar ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Mezun oldukları zaman da gençlerin istihdamını da ihracat ailesi içerisinde gerçekleştireceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle tarafından Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokolü imzalandı. Ticaret Bakanlığı binasında gerçekleşen imza töreninde konuşan TİM Başkanı Gülle, "2020 ve bu süreçteki devam eden pandemi döneminde birlikte çok çalıştık, her koşulda üretmeye ve ihraç etmeye devam ettik. Bugün ülkemiz G-20'de büyüme başarısı gösteren ikinci G-20 ülkesinden biri olduysa bunda herkesin emeği çok büyük. Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz hafta açıklamış olduğu 'Ekonomik Reform Paketi' ile hükümetimizin ihracata ve ihracatçıya verdiği önemi bir kere daha ortaya koymuştur. Oldukça kapsamlı ve ülkemizin tüm hedeflerine katkıda bulunan somut ve çözüm odaklı politikalar içeren bu paketle ihracatta tutturduğumuz ivmenin daha da artacağına inanıyoruz. Ortaya çıkan bu kapsamlı reform paketi için ihracat ailesi adına sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve kıymetli Ticaret Bakanımız ve Milli Eğitim Bakanımız da burada yürekten teşekkür ediyoruz. Dış ticaret fazlası veren Türkiye'mize giden yolda ihracatçı firmaların en önemli ihtiyacı nitelikli iş gücü. Bu nitelikli iş gücünün oluşumunda mesleki eğitim faaliyetleri kritik bir önem sahiptir" dedi.

"Dış Ticaret Meslek Liseleri öğrencilerinin istidamı ihracat eğitim alt yapısıyla daha da güçlenecek"

Mesleki eğitimi ülkede hak ettiği değere ulaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Gülle, "Öğrencilerimizi mesleki eğitime yönlendirme çabasında bugün adım atıyoruz. Dış ticaret alanında kariyer yapmak isteyen pırıl pırıl gençlerimizin önünü açıyoruz. İşte biz bu gençlerin hem hayata hem de ihracat ailesine kazandıracak, ihracatçı ve ihracatçı adayı firmalarımızın ihtiyaç duyduğu donanımda mezunların istihdama katkılarıyla inanıyorum ki dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefimize ulaşacağız. Dış ticareti geliştirmeye ilişkin eğitim iş birliği ve alt protokolü kapsamında Mersin, İzmir, Gaziantep ve İstanbul'daki 6 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde pilot uygulama başlatacağız. Ticaret Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız ile imzalayacağımız bu alt protokol ile geleceğimizin teminatı öğrencilerimize mesleki eğitim ve istihdama ilişkin birçok önemli destek sunacağız. Gençlerimizin yalnızca teorik eğitim değil, iş başında hizmet içi eğitimi alması adına çalışmaları gerçekleştireceğiz. Hizmet içi eğitimle iş gören ile işçi ve iş yerinin gerektirdiği eğitimi vermek, emeğin ve kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması yanında ülke kaynaklarında israf olmamasını önleyecektir" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere desteklerinin daimi olduğunu belirterek gençlere seslenen Gülle, "Öğrencilerimize, gençlerimize burs ve staj imkanı sağlayacak toplantılar, seminerler, konferanslar ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Mezun oldukları zamanda gençlerin istihdamını da ihracat ailesi içerisinde gerçekleştireceğiz. Kıymetli gençler, siz yeter ki öğrenmek, üretmek ve ihraç etmek isteyin. Her geçen gün büyüyen ihracat ailesi en zorlu koşullarda dahi sizlerin yanında olarak her zaman sizleri destekleyecektir. Güçlü Türkiye için güçlü ihracata, güçlü ihracat için de bu ülkenin gençlerine ihtiyacı vardır. Sizlere kapımız da gönlümüz de her zaman açık olacaktır" dedi.

Bu protokol gençlere dış ticaret alanında yeni kapılar açacak
Bu protokol gençlere dış ticaret alanında yeni kapılar açacak
Bu protokol gençlere dış ticaret alanında yeni kapılar açacak
Bu protokol gençlere dış ticaret alanında yeni kapılar açacak

Ziya Selçuk, İhracat, Türkiye, Reform, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu protokol gençlere dış ticaret alanında yeni kapılar açacak - Son Dakika


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