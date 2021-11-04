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Bu restoranda ilginç tarife! Balık değil de tatlı yedi diye otopark parası ödedi - Son Dakika

Bu restoranda ilginç tarife! Balık değil de tatlı yedi diye otopark parası ödedi

04.11.2021 13:46

Antalya'da belediyeye ait balık restoranında uygulanan ilginç tarife, tepkilere sebep oldu. İddiaya göre Kaya Şimşek isimli vatandaş 34 liralık tatlı yediği restoranda balık yemediği için 10 lira otopark parası vermeye zorlandı. Şimşek, "30 TL'lik balık yeseydim otopark parası ödemeyecektim" sözleriyle yaşadıklarına isyan etti.

Antalya'da belediyeye ait balık restoranında yaşanan ilginç olay, duyanlarda şaşkınlığa neden oldu. Elektrik tesisatçısı Kaya Şimşek isimli adam, balık restoranına gitti ancak tatlı yedi. Girerken de aracını ücretsiz otoparka bıraktı. Ancak çıkışta kendisinden 10 lira ücret istenen Şimşek nedenini sordu. İddialara göre balık yemediği için para istenen vatandaş, yaşadığı duruma tepki gösterdi.

"30 LİRALIK BALIK YESEYDİNİZ ÜCRETSİZDİ"

Elektrik tesisatçısı Kaya Şimşek, 24 Ekim Pazar günü eşiyle birlikte Muratpaşa ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EKDAĞ Düden Balık Çarşısı Sosyal Tesisi'ne gitti. Aracını park ederek eşiyle birlikte tatlı yiyen Şimşek, evine gideceği sırada otopark girişindeki 'müşterilere ücretsizdir' yazılı tabelayı görünce otopark görevlisine fişi gösterip çıkmak istedi. Ancak Şimşek, hiç beklemediği bir karşılık aldı. İddiaya göre görevli '30 liralık balık yeseydiniz ücretsizdi ama tatlı yediğiniz için 10 lira ücret ödeyeceksiniz' dedi. Durumu anlamsız bulan Şimşek, itiraz ederek ödemeyeceğini söyledi. Durumu restoran görevlisine ileten Şimşek, benzer bir yanıt alınca şikayette bulunacağını söyledi. Bunun üzerine restoran görevlisi ücret ödemeden çıkabileceklerini söyledi.

"SOPAYI ARKASINA SAKLADI"

Ancak otopark görevlisi ücret ödemeleri konusunda diretince Şimşek ile aralarında sözlü münakaşa yaşandı. Bunun üzerine kulübeye giden görevli, iddiaya göre bir sopa getirerek aracın önünde beklemeye başladı. Şimşek bu anları cep telefonu ile kayda almaya başlayınca görevli yanındaki sopayı arkasına sakladı. Videoda Şimşek'in "Ben buranın müşterisiyim vermiyorum" dediği, sopayı arkasında tutan kişinin ise "Git belediyeye şikayet et. Allah onların da belasını versin" dediği görülüyor.

"İNSANLARI KANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

İnsanları kandırmaya çalıştıklarını söyleyen Kaya Şimşek, 'Eşimle birlikte EKDAĞ'ın Düden Şelalesi'ndeki balık tesislerine gittik ve tatlı yedik. Sonrasında arabaya binerken 'müşterilere ücretsizdir' tabelasını gördüm. Otoparkçıya gittik ve fişi gösterip çıkmak istedik. Otoparkçı da 'Siz burada balık yememişsiniz, tatlı yemişsiniz. 30 liralık balık yeseydiniz ücretsizdi ama tatlı yediğiniz için ücret ödeyeceksiniz' dedi. Halbuki 34 liralık tatlı yemiştik. Ben de 'Müşterilere ücretsizdir yazıyor, siz benim hakkımı yiyorsunuz' dedim" diye konuştu.

AİLESİ KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Eşinin korktuğunu, bu nedenle olayı fazla uzatmak istemediğini belirten Şimşek, 'Bunun üzerine aramızda sözlü münakaşa yaşandı ve beklediği kabine gidip sopa alıp geldi. 'Vuracak mısın bana' diye bağırdım. Eşim olmasaydı gerçekten aramızda kavga çıkabilirdi. Ben sırf eşim korktuğu için büyütmemeye çalıştım. Böyle şey mi olur şehir eşkıyalığı bu. 30 liralık balık yeseydim ücretsiz olacaktı ama 34 liralık tatlı yediğim için ücret vermem gerektiğini söyledi" diye konuştu.

"ŞİKAYET ETTİK AMA GELMEDİ DENİLDİ"

Şimşek, 'Daha sonra 'İsterseniz kasadaki görevlilere sorun' dedi. Gittik ve resmen ağız birliği yapmışlar gibi 'Tatlı yediğiniz için ücret ödemeniz gerekiyor' dediler. Kasadaki hanımefendi bizimle birlikte geldi ve şikayette bulunacağımı söyleyince hanımefendi 'Siz çıkabilirsiniz' dedi. Polis çağırdım ve polis geldi. Uğraşmak istemediğim için şikayetçi olmadım ve polislerin önünde 10 lira otopark ücretini verdim. Ardından Büyükşehir Belediyesini arayıp, çektiğim videoyu da göndererek şikayette bulundum. EKDAĞ'a yönlendireceklerini söylediler ancak EKDAĞ'ı aradığımda herhangi bir şikayet gelmediğini söylediler. Ben de onlara tekrar gönderdim" dedi.

Bu restoranda ilginç tarife! Balık değil de tatlı yedi diye otopark parası ödedi

Büyükşehir Belediyesi, Antalya, 24 Ekim, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bu restoranda ilginç tarife! Balık değil de tatlı yedi diye otopark parası ödedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu restoranda ilginç tarife! Balık değil de tatlı yedi diye otopark parası ödedi - Son Dakika
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