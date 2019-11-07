Son Dakika Haberleri: Bu restoranda masalar tablet, garsonlar robot
Son Dakika Güncel Bu restoranda masalar tablet, garsonlar robot

Bu restoranda masalar tablet, garsonlar robot

8 saat önce

Ataköy'de bir işletmecinin hizmete sunduğu teknolojik restoran, tablet masaları, robot garsonları ile müşterilerin ilgisini çekiyor.

Ataköy'de bir işletmecinin hizmete sunduğu teknolojik restoran, tablet masaları, robot garsonları ile müşterilerin ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin ilk teknolojik restoranı, yurt dışındaki benzer restoranlardan esinlenerek hayata geçirildi.

İki aydır Ataköy'de hizmet veren restoran, tablet özelliğine sahip masaları, robot garsonları ile büyük ilgi görüyor.

Restorana gelen müşteriler ilk önce internet altyapısı olan tablet şeklindeki masalardaki dijital menüden istediği yemeği seçiyor.

Müşterinin tercih ettiği menü, mutfaktaki bilgisayar ekranına düşüyor. Aşçı tarafından hazırlanan yemekler daha sonra robot garsonların servis tepsisine yerleştiriliyor.

Restoranda, "Rozzy" ve "Robo" adı verilen üç robot garson hizmet veriyor. Müşterilerle diyaloğa da giren robotlar, "Ben Rozz, bu sizin tabağınız. Dönmem için koluma dokunabilir misiniz?" diye konuşuyor.

Robot garsonlar siparişi, müşterinin masasına getirdikten sonra yeni servis görevi için restoranın mutfak bölümüne geçiyor.

Restoranın müşterileri, bir taraftan yemeklerini yerken diğer taraftan da tablet masalardaki uygulamalar üzerinden internette dolaşabiliyor.

En çok ilgiyi çocuklar gösteriyor

İşletmeci Erdal Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya, Çin ve Japonya'da robotların hizmet verdiği restoranlar gördüklerini, ardından Türkiye'de yemek sektöründe bu projeyi hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

İki ay önce faaliyete geçen restoranla ilgili çok olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Demirci, "Özellikle çocuklar restoranı çok seviyor. Robotlar restoranın önünden geçenlerin ilgisini çekiyor." dedi.

Müşterilerin, dokunmatik masalarda yer alan dijital menüden siparişlerini verdiklerini anlatan Demirci, "Ülkemizde de teknoloji artık ön safhada olduğu için çok güzel tepkiler aldık restoranla ilgili." diye konuştu.

Garsonların, robot garsonlara bakışını değerlendiren Demirci, "Her ne kadar robot servis yapsa da insana her zaman ihtiyacımız oluyor. Sonuçta teknolojiyi geliştiren biziz ama onu yönetmesi gereken de biziz. Farklı bir hizmet sunmak, özellikle çocukları mutlu etmek bizi de mutlu ediyor." dedi.

Bu restoranda masalar tablet, garsonlar robot

Türkiye, Ataköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:20 Kaynak: AA
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