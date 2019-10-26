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Son Dakika Genel Bu restoranın içinden ağaç geçiyor

Bu restoranın içinden ağaç geçiyor

15 dakika önce

Bu restoranın içinden ağaç geçiyor Asırlık armut ağacını kesmeye kıyamayınca restoranın içinden bıraktıARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesinde 26 yıldır işletmecilik yapan Mete Cem Çelik, asırlık armut ağacını kesmeye kıyamayınca restoranı ağacın içinde kalacak şekilde inşa etti.

Bu restoranın içinden ağaç geçiyor

Asırlık armut ağacını kesmeye kıyamayınca restoranın içinden bıraktı

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesinde 26 yıldır işletmecilik yapan Mete Cem Çelik, asırlık armut ağacını kesmeye kıyamayınca restoranı ağacın içinde kalacak şekilde inşa etti.

Şavşat'ın Kocabey köyünde otel ve restoran işletmeciliği yapan Mete Cem Çelik, 26 yıl önce kendisine ait arazide restoran yapmak istedi. Arazisinin ortasında bulunan asırlık armut ağacını kesmeye kıyamayan Çelik, inşaatı yapan ustalarla görüşerek restorana ağacı dahil etti. 20 metre yüksekliğinde 90 santimetre çapında olan ağacın gövdesi restoranın içinde kalırken, dalları ise çatısından yer alıyor.

Asırlık armut ağacının 26 yıldır bu şekilde koruyor

İşletme sahibi Mete Cem Çelik, " Restoran yapacağımız arazimizde asırlık bir armut ağacımız vardı. Ağacı kesmeye kıyamadık ve onu öylece koruduk. Restoranı etrafından çevirip çatıdan çıkarttık, doğal haliyle duruyor" dedi.

Müşteriler yoğun ilgi gösteriyor diyen Çelik, "bu ilgi bizimde hoşumuza gidiyor. Genelde fotoğraf çekiyorlar, enteresan geliyor. İnanamıyorlar, ağacı koruduğumuz için seviniyorlar. Otantik ve güzel göründüğünü söylüyorlar".

Ağacı kesip restoran yapmak kolay

Restoranı yapan ustalara bu düşüncemi söylediğimde onlar bana, "ağacı kesip restoranı yapmak kolay ama ağacı koruyarak yapmak birazda zor " dediler bizde zor olanı tercih ettik. Bu tamamen Artvinliye özgü bir davranış kaç restoranda böyle bir işletme görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Bu restoranın içinden ağaç geçiyor

Cem Çelik, Artvin, Şavşat, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:26 Kaynak: İHA
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