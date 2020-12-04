Bu reyon bağışıklığı güçlendiriyor - Son Dakika

Bu reyon bağışıklığı güçlendiriyor

Sivas'ta bir esnaf vatandaşların soğuk algınlığı ve Covid-19 hastalığından korunmaları için antioksidan özelliği bulunan 5 sebzeden oluşan 'Virüs Savar' reyonu kurdu

SİVAS - Sivas'ta bir esnaf vatandaşların soğuk algınlığı ve Covid-19 hastalığından korunmaları için antioksidan özelliği bulunan 5 sebzeden oluşan 'Virüs Savar' reyonu kurdu.

Tüm dünyada yayılmaya devam eden korona virüs etkisini ülkemizde de sürdürüyor. Kış aylarının çetin geçtiği Sivas'ta hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Covid-19 hastalığına ve soğuk algınlığına yakalanmak istemeyen vatandaşlar bağışıklıklarını güçlü tutmaya çalışıyor. Sivas'ta Çarşıbaşı Mahallesi'nde bulunan sebze halinde esnaf Ferhat Çobanoğlu, dükkanının bir köşesine 'Virüs Savar' reyonu kurdu. Reyonda kırmızı turptan kara havuca, yer elmasından kerevize 5 çeşit sebze bulunuyor. Bütün bu sebzelerin ortak özelliği ise toprak altında yetişmesi ve bağışıklığı güçlü tutması. Virüs savar reyonunda yer alan ürünlerin kilosu ise 5 liradan satılıyor.

Tarladan tezgaha

Esnaf Ferhat Çobanoğlu, özellikle Sivas'ta yetişen bu ürünleri kendi tarlalarından hasat edip tezgahlarda satışa sunduklarını belirterek, "Burada ki sebzeler şuan da kış mevsimin başlamasıyla beraber özellikle Sivasımızda yetişen kara turp, kara havuç, kırmızı pancardır. Bunlar özellikle toprak altında yetişen ürünlerdir. Antioksidan özelliği çok olduğu için bizde yavaş yavaş tarlalarımızdan söküp tezgahlarımıza getirdik. Yer elmamızda çok meşhurdur. Onu da şuanda tezgahımızda bulunduruyoruz. Müşterilerimiz memnun. Şuan rağbet gören ürün toprak altında yetişen sebzelerde kırmızı pancar ve kara havuç. Bu tezgaha 'Virüs Savar Reyonu' dedim çünkü antioksidan özelliği çok. İnternetten de araştırdım ben normalde de bildiğimiz bilgiler olduğu için kara turpun özellikle kırmızı pancarın, kara havucun satışı iyi şu anda. Hepsinin kilosu 5 lira. Topraktan kendi yetiştirdiğimiz mahsulü burada satıyoruz" şeklinde konuştu.