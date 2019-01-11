Son Dakika Haberleri: Bu Şahıslara İtibar Etmeyin

Bu Şahıslara İtibar Etmeyin

15 dakika önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından dolandırıcılık suçunun önlenmesi amacıyla açıklama yayımlandı.

Bu Şahıslara İtibar Etmeyin, System.String[]
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından dolandırıcılık suçunun önlenmesi amacıyla açıklama yayımlandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, vatandaşları dolandırmak amacıyla çeşitli kimliklere bürünen şahıslara itibar edilmemesi istendi. Açıklamda, Telefonla arayarak kendilerini ' Polis, vali, vali yardımcısı, valilik özel kalemi, kaymakam olarak tanıtan veya kamu yararına çalışan dernek ya da vakıftan olduğunu beyan edip, 'Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş, bankada bulunan paranızı sahte belgeler ile çekecekler. Şahısları takip ediyoruz, kuyumcu soyulmuş, kimlik bilgileriniz kuyumcuda ele geçmiş, adınız terör örgütü soruşturmasında geçmiş, engelliler için tekerlekli sandalye alacağız, kanser hastaları için yardım topluyoruz" gibi bahaneler öne süren kişilere kesinlikle inanmayınız. Bu kişiler size, isim ve soy isminizi, T.C. kimlik numaranızı veya banka hesabınıza dair doğru bilgiler verseler dahi itibar etmeyiniz. Kart veya şifre bilgilerinizi kimseyle paylaşmayınız. Verecekleri herhangi bir hesaba kesinlikle para yatırmayınız" diye bildirildi.

"Hiçbir görevli sizden para veya şifre bilgisi istemez"

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle devam etti:

"Unutmayın, hiçbir görevli sizden para veya şifre bilgisi istemez. Korku ve heyecana kapılmadan, derhal görüşmeyi sonlandırıp 155 Polis İmdat Hattını arayarak olayı tüm detaylarıyla bildiriniz. Evinize veya iş yerinize gelerek polis olduğunu beyan eden kişilerden kesinlikle polis tanıtma kartını ibraz etmesini isteyiniz. Resmi veya sivil tüm kamu görevlileri, görev belgesi veya kurum kimliğini göstermek zorundadır." - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:41 Kaynak: İHA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Polis, 3. Sayfa
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