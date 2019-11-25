- Bu sahne hem üzdü, hem de utandırdı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da özel bir okul tarafından 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında hazırlanan 'Ölmek İstemiyoruz' sahnesi vatandaşları hem üzdü hem de utandırdı.

Düzenlediği etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen, Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nü özel bir okul ile ortaklı farkındalık oluşturdu. Okul öğrencileri tarafından hazırlanan 'Ölmek İstemiyoruz' adlı tiyatro sahnesi kadın cinayetlerinde vahşice katledilen kadınların hikayelerini ele aldı. Sahneyi izleyen vatandaşların kimisi ağlarken kimisi utandı.

"Ayıbımızı bir kez daha görmemize sebep oldu"

Projeyi düzenleyen okulda Tarih Öğretmeni olan Rotinda Tuncay, hazırladıkları proje ile kadına yönelik şiddetlere karşı çıkmak için haykırdıklarını, üzülerek vatandaşların toplumsal ayıbını bir kez daha görmelerine sebep olduklarını söyledi. Tuncay, "Bugün okulumuz olarak sosyal sorumluluk projesi geliştirdik, 'Ölmek İstemiyoruz' konulu proje gerçekleştirdik. Burada amacımız kadına yönelik her türlü şiddete karşı çıkmak için haykırış gerçekleştirmekti. Umarız sesimiz yerine ulaşmıştır. Katılım gayet iyiydi, Diyarbakır halkından katılım gerçekleşti, katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Duygu dolu anlar ister istemez yaşandı. Ölmek istenmeyen kadınların sesi olarak gerçekleştirilen projede, öğrencilerimiz erkek şiddetine maruz kalarak, öldürülen kadınları canlandırdılar. Buda bizim doğal olarak ağlamamıza, üzülmemize ve toplumsal ayıbımızı bir kez daha görmemize sebep oldu.