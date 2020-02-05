"Bu saldırı Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır" - Son Dakika
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"Bu saldırı Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib saldırısına ilişkin, "Bu saldırı Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib saldırısına ilişkin, "Bu saldırı Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır. Bu askerlerimize karşı bir saldırıdır. Türk askerinin kanının aktığı yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin veremeyiz" dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"2015 yılından itibaren Suriye'deki kriz tamamen kontrolden çıktı. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini doğrudan tehdit ettiği noktaya ulaştı. Suriye hükümetiyle 1998 yılında imzaladığımız Adana mutabakatı Türkiye'ye gerektiğinde teröristleri etkisiz hale getirmek için Suriye'de operasyon hakkı tanımaktadır. Bu saldırı Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır. Askerlerimize yapılan saldırı Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin ilanıdır. Bu askerlerimize karşı bir saldırıdır. Türk askerinin kanının aktığı yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin veremeyiz. Her kim Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diye soruyorsa ya gafildir ya da bu ülkenin hasmıdır. Rejim denilen kuklanın kendi ülkesinde herhangi bir karşılığı yokken suni solunumla yaşadığının farkında değil miyiz. Medeniyetimizin ve kültürümüzün bize gösterdiği yol zalimin başını ezmek, mazluma sahip çıkmaktır. Bunun için ülkemizde maddi manevi nice fedakarlıklar, 3.7 milyon sığınmacıyı barındırıyoruz. Bunun için Suriye'deki milyonlarca insanı canımız pahasına koruyoruz. Putin ile görüşmemde rejimin Soçi mutabakatına uygun bölgeye çekilmesini istedim. Çekilmezse Türkiye gereğini yapacak. Mademki İdlib'deki askerimiz korunamıyor, bunu bizzat yapma hakkımızı kullanmamıza kimse itiraz edemez. Bunun için TSK'nın hava ve kara unsurları ihtiyaç duyduğumuz her an serbestçe hareket edebilecek ve operasyon düzenleyecektir" dedi.

(İHA)

Cumhurbaşkanı, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
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