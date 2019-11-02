"Bu saldırı terör örgütü YPG'yi masum gösterenlere ibret olsun"
7 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Tel Abyad'da yapılan saldırıyla ilgili "Bu hain saldırı, Barış Pınarı Harekatı'nın ne kadar doğru ve yerinde olduğunun en büyük göstergesidir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:01 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Tel Abyad'da yapılan saldırıyla ilgili "Bu hain saldırı, Barış Pınarı Harekatı'nın ne kadar doğru ve yerinde olduğunun en büyük göstergesidir" dedi.
Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tel Abyad'da onlarca masumu hedef alan saldırı terör örgütü YPG'ye kol kanat geren, onu masum gösterenlere ibret olsun. Bu hain saldırı, Barış Pınarı Harekatı'nın ne kadar doğru ve yerinde olduğunun en büyük göstergesidir" dedi.
(Mehmet Kalay/İHA)
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