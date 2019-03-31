Bu Sandıkta Muhtarlık İçin Baba Oğul Yarışıyor

Bu sandıkta muhtarlık için baba oğul yarışıyorBURSA - 31 Mart Yerel seçimlerinde Orhangazi'ye bağlı Heceler Mahallesinde muhtarlığa aday olan baba ile oğlu oylarını kullandı.

Bu sandıkta muhtarlık için baba oğul yarışıyor



BURSA - 31 Mart Yerel seçimlerinde Orhangazi'ye bağlı Heceler Mahallesinde muhtarlığa aday olan baba ile oğlu oylarını kullandı.

Sabah saatlerinde sandığa giden mevcut muhtar Ali Sevinç ile oğlu Zafer Sevinç seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. 210 seçmeni bulunan mahallede toplam 7 aday bulunuyor. Adayların bir çoğu ise uzaktan da olsa birbiri ile akraba.

31 Mart Yerel seçimlerinde Orhangazi'ye bağlı Heceler Mahallesi'nde belediye başkanlığı ve meclis seçimlerinin yanı sıra muhtarlık seçimlerinde de büyük heyecan yaşanıyor. 210 seçmenli Heceler Mahallesinde mevcut muhtar Ali Sevinç, ikinci dönem için de muhtarlığa yeniden aday olurken, aralarında uzun süredir küskünlük bulunan oğlu Zafer Sevinç'de muhtarlığa aday olmuş, baba oğulun adaylıkları Türkiye gündeminde konuşulmuştu.

Heceler mahallesinde muhtarlık için yarışan ve yaklaşık 2 aydır mahallede seçim çalışmaları sürdüren baba Ali Sevinç ile oğlu Zafer Sevinç sabah saatlerinde Heceler Mahallesindeki 1098 numaralı sandıkta oylarını kullandılar. Gazetecilere açıklama yapan mahalle muhtarı Ali Sevinç, seçim gününün gelip çattığını belirterek, mahallemiz için hayırlı olması temennisinde bulundu. Ali Sevinç, köyünde 210 seçmen bulunduğunu belirterek, 7 muhtar adayımız var. Vatandaşlarımız tercihini kullanacak. Diğer adaylarla da uzaktan da olsa akrabalıklarımız var. Hayırlı olsun dedi. Mevcut muhtarın babası ile uzun süredir konuşmayan oğlu Zafer Sevinç ise biz çalışmalarımızı yaptık. Şimdi kararı mahalle sakinlerimiz verecek. Mahallemiz için hayırlı uğurlu olsun dedi.

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