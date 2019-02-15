Bu Şarkı Aşk Acısı Çekenlere 'NEDEN'

2017 yılında çıkardığı "Hoppa Ninna" single'ıyla müzik dünyasına adım atan, hemen ardından "Sevmedim Say" ve "Parayla Saadet Olmaz" single'larını yayınlayan Münür Yıldız, kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanıyor. Yeni bir single daha hazırlayan sanatçı, bu kez kendi bestelediği bir şarkıyı seslendirdi.

AŞK ACISI ÇEKENLERİ DERİNDEN ETKİLEYECEK

Münür Yıldız, söz ve müziği kendisine ait "Neden" isimli çalışmada biten ilişkisinin ardından yaşadıklarını anlattı: "Yeni şarkım 'Neden', anlam veremediğim bir ayrılık hikâyesinden doğdu. O sebepsiz ve ani gidişin ardından yaşadığım acıyla yazdığım bu şarkı, eminim aşk acısı çeken herkesi derinden etkileyecek."

ŞARKININ KLİBİNDE YÖNETMEN KOLTUĞUNDA

Münür Yıldız, ayrılık acısı çekenlere ithaf ettiği yeni single'ını 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çıkaracak. Çalışma, 3 Adım Müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlanacak. Münür Yıldız'ın yönetmenliğini de üstlendiği video klip, aynı gün müzik kanallarında yayına girecek.