Son Dakika Haberleri: Bu Şartlarda Alınan Bir Puan da Önemli"

Bu Şartlarda Alınan Bir Puan da Önemli"

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un basın sözcüsü Ferhat Karademir, İstanbulspor karşısında alınan bir puanın kendileri açısından önemli olduğunu söyledi.

Bu Şartlarda Alınan Bir Puan da Önemli
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un basın sözcüsü Ferhat Karademir, İstanbulspor karşısında alınan bir puanın kendileri açısından önemli olduğunu söyledi.

Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün sahalarında konuk ettikleri rakipleriyle golsüz berabere kaldıklarını anımsattı.

İstanbulspor önünde ilk yarıda istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını belirten Karademir, "İkinci yarıda toparlandık ancak 10 kişi kaldıktan sonra oyun üstünlüğü yine rakibe geçti. Skoru korumaya çalıştık. Galibiyeti hak eden bir oyun ortaya koyamadık." dedi.

Karademir, kötü oyuna rağmen sahadan yine de bir puanla ayrılmayı başardıklarını ifade ederek, "Hedefimiz 3 puan almaktı ama işler istediğimiz gibi gitmedi. Yenemiyorsan yenilme düşüncesiyle hareket ettik ve sahadan beraberlikle ayrıldık. Bu şartlarda alınan bir puan da önemli." diye konuştu.

Lige iki haftalık ara verildiğini hatırlatan Karademir, hedeflerinin bu süreyi en iyi şekilde değerlendirerek 27. haftada deplasmanda yapacakları Balıkesirspor Baltok maçına tam anlamıyla hazırlanmak olduğunu sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:07 Kaynak: AA

Giresunspor, İstanbulspor, Spor
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