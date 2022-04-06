"Bu Savaş Suçları Soykırım Niteliğinde" - Son Dakika
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"Bu Savaş Suçları Soykırım Niteliğinde"

06.04.2022 11:44

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'nın Buça kentinde sokaklardaki ceset görüntüleri Rusya'ya karşı tepkileri daha da arttırdı.

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'nın Buça kentinde sokaklardaki ceset görüntüleri Rusya'ya karşı tepkileri daha da arttırdı. Ukrayna'nın Buça Belediye Başkanı Yardımcısı, 3 Nisan'da yaptığı açıklamada, en az 50 kişinin Rus güçleri tarafından "yargısız infaz" edildiğini söyledi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, sivil ölümlerle ilgili haberlerin ardından Buça'yı ziyaret etti. Zelenski, bölgede yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi

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İspanya Başbakanı Sanchez, Rusya'nın Buça'daki saldırıları için 'soykırım' dedi İspanya Başbakanı Sanchez, Rusya'nın Buça'daki saldırıları için 'soykırım' dedi Mariupol'de Çatışmaların Ortasında Kalan Siviller Mariupol'de Çatışmaların Ortasında Kalan Siviller

Soykırım, Ukrayna, İşgal, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel 'Bu Savaş Suçları Soykırım Niteliğinde' - Son Dakika


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