Son Dakika Haberleri: Bu Saygısızlığı Mahkeme Affetmedi

Bu Saygısızlığı Mahkeme Affetmedi

1 saat önce

Bir sosyal ağda rumuzunu 'Allah C.C.' yapan, din ve peygamberler ile alakalı alay eden ifadeler paylaştığı iddia edilen şahıs, şikayet üzerine hakkında açılan davada hapis cezasına çarptırıldı.

Bu Saygısızlığı Mahkeme Affetmedi, System.String[]
Bir sosyal ağda rumuzunu 'Allah C.C.' yapan, din ve peygamberler ile alakalı alay eden ifadeler paylaştığı iddia edilen şahıs, şikayet üzerine hakkında açılan davada hapis cezasına çarptırıldı.

Binlerce takipçisi olan 'Allah C.C.' rumuzlu şahıs hakkında Allah, peygamber ve meleklerin isimlerini kullanarak dini değerleri aşağılaması sebebiyle Eskişehir'de bir vatandaş tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Ardından Muş'ta yaşayan ve bir ilköğretim okulunda matematik öğretmenliği yapan Ertan P.'ye Muş 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davada kullandığı twitter adresinin kendisine ait olduğunu kabul eden Ertan P. hakkında mahkeme tarafından karar verildi. Dini değerleri aşağılama ve yayın organlarında paylaşma suçundan 11 ay 20 gün hapis verilen Ertan P.'nin cezası, 7 bin lira para cezasına çevrildi.

Mahkeme sonucuna itiraz edip tazminat davası açacağım

Sanık Ertan P. hakkında suç duyurusunda bulunan Eskişehirli vatandaş Y.K., "Mahkeme hapis cezası verdi ama dava para cezası ile sonuçlandı. İtirazlarımızı yapacağız. Bu şekilde Allah'a hakaret eden, alay eden kişinin hapis ile cezalandırılması gerekiyor. Birçok siyasi alandaki hakaret davalarının sonucu hapis olurken Allah'a hakaret suçunun sonucu da hapis cezası olması lazım. Davanın kararı tam anlamıyla sonuçlandığında tazminat davası açacağım. Elde edilen geliri de Kur'an-ı Kerim alarak ücretsiz dağıtmayı düşünüyorum" dedi.

Olay

Bundan bir süre önce bir sosyal ağ olan Twitter'da 'Allah C.C.' ismi ile bir hesap açan ve Muş'ta öğretmenlik yaptığı belirlenen Ertan P., dini duyguları, Allah'ı, peygamberi ve melekleri aşağılayıcı paylaşımlarda bulunmuştu. 'Cennette bu gece Ahmet Kaya konseri var, Hz. Ali ile oradayız', '2002-2018 arası ahiret soruları FETÖ tarafından çalındığı için o dönemde cennete girenler yeniden sınava alınacaktır' şekilde saygısızca yazılar yazan Ertan P. hakkında Eskişehir'de suç duyurusunda bulunuldu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:24 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Temel Karamollaoğlu, Fatih Erbakan Sorusuna Yanıt Verdi: AK Parti'ye Yarar Kayserispor'un İsmine Dev Sponsor

Fenerbahçe'de 14 Futbolcunun Sözleşmesi Sona Eriyor Türk Tekstil Sektöründe İlk İhracat Yapan Firmaydı! Asırlık Giyim Devi Karaca Konkordato Talep Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 13:12:30. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu Saygısızlığı Mahkeme Affetmedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]