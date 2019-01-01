Bu Sebze Öksürüğe Birebir Geliyor

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1 saat önce
Birçok derde deva olarak nitelendiren kara turp kilosu 1.5 liradan alıcı bulurken satıcılar da ilgiden memnun olduklarını belirtti.
Birçok derde deva olarak nitelendiren kara turp kilosu 1.5 liradan alıcı bulurken satıcılar da ilgiden memnun olduklarını belirtti. Bilecik
'te her hafta pazartesi günü Hürriyet
Mahallesinde kurulan Pazartesi Pazarı'nda birçok derdin devası olan kara turp tezgahlarda yerini alıyor. Kara turp satıcısı Mustafa Er
, halkın faydalarının hakkında bir bilgi sahibi olmadığına değindi. Er, "Bizler büyüklerimizden öğrendiğimiz kadar vatandaşlara bu kara turpun faydalarını anlatıyoruz. En büyük özelliği eskiden ninelerimiz yapardı, kışın kara turpun içerisine bal koyarak tüketmek hem hastalıkların giderilmesine yardımcı oluyor. Bizlerde bu yöntem defalarca kullandık. Bu karaturp uzmanlara göre C vitamini deposuymuş. Bu C vitamin kış aylarında özellikle önemlidir, çünkü gribin ve soğuk algınlığının önlenmesinde inanılmaz derecede fayda sağlar" dedi.
"Karaturp İç Anadolu
Bölgesinden geliyor"
Sattığı turpların Bilecik yöresinde az yetiştiği için genelde İç Anadolu Bölgesinden takviye yaptıklarını anlatan Mustafa Er, "Elimizdeki kara turpları biz Konya
'dan getiriyoruz. Kilosunu 1.5 liradan satıyoruz. Halk tam olarak turpların ne işe yaradığını faydalarını çözmüş değil. Biz gelen müşterilerimize anlatıyoruz. Ama satışlarımız gerçekten çok düşük. Halkın turplar hakkında bilinçlenmesi gerekiyor" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:38 Kaynak: İHA
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