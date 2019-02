Bu Seçim Bir Beka Meselesidir"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Ana muhalefetiyle, diğer partileriyle terör örgütleriyle iş birliği içerisinde olan bir takım partilerle iş birliği yapmak, herhalde Türkiye'deki vatansever unsurların da güç birliği yapmasını zorunlu kılıyor.

Cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kılan Kurtulmuş, namaz sonrasında esnafla selamlaştı, vatandaşlara lokma dağıttı.



Kurtulmuş, AK Parti Eyüpsultan Seçim İrtibat Bürosu açılışı öncesinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 31 Mart'ta tarihi dönüm noktalarından birini yaşayacağını belirterek, "Türkiye yeni ve güçlü Türkiye istikametinde nasıl Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçerek Türkiye'nin önünü açtıysa, bu seçimde de Cumhurbaşkanımızın partisinin ve Cumhur İttifakı'nın önünü açarak AK Parti'yi, Eyüpsultan'da ve Türkiye'nin her yerinde açık ara birinci parti çıkaracağız." diye konuştu.



Kurtulmuş, Eyüpsultan'da adayları Deniz Köken'in partililerin çalışmaları ve çabalarıyla belediye başkanı seçileceğini ifade ederek, "İnşallah fedakarca yapılan hizmetler önümüzdeki dönemde de devam edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Binali Yıldırım Bey'in başkanlığı altında hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Türkiye'nin her yerinde AK Parti seçimlerin açık ara galibi olacak." ifadelerini kullandı.



Bu seçimlerin Türkiye'de bir beka meselesi olduğunu söylediklerini aktaran Kurtulmuş, "Bu seçimlerin bir beka meseli olmasını sağlayan maalesef hükümetin tavrı ve tarzı değil, bazı muhalefet partilerinin ve çevrelerinin tavrıdır. Şöyle bir hatırlayın çukur eylemleri, hendekler kazarak millete ve devlete kafa tutan, bölge halkına Cizre'de, Silopi'de, Şırnak'ta, Diyarbakır'da, Sur'da maalesef hayatı çekilmez hale getiren terör örgütlerinin Türkiye'ye ne kadar bela olduğunu, ne kadar vakit kaybettirdiğini. Şimdi de o örgütlerin sınır aşırı uçları olan PYD ve YPG üzerinden Türkiye'nin nasıl hizaya sokulmaya çalışıldığını hep beraber görüyoruz." dedi.



Kurtulmuş, bu terör örgütlerinin siyasetteki izdüşümü olan siyasi partiler ve onlarla iş birliği yapan CHP, bu siyaset tavrını sürdürmeseydi beka meselesinden bahsedilemeyeceğini söyledi. Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:



"Aynı şekilde 15 Temmuz gibi Anadolu topraklarının tarihi boyunca görmüş olduğu en büyük ihanet hareketine, darbe teşebbüsüne CHP'nin Genel Başkanı ve yöneticileri eğer 'örtülü darbe' diyerek bir yerde sahip çıkmasalardı biz de siyasette beka meselesinden bahsetmezdik. Ama ana muhalefetiyle, diğer partileriyle terör örgütleriyle iş birliği içerisinde olan bir takım partilerle iş birliği yapmak, herhalde Türkiye'deki vatansever unsurların da güç birliği yapmasını zorunlu kılıyor. Bu anlamda bu seçim bir beka meselesidir. Türkiye'de siyasetin normal yollarla devam etmesi, hiçbir siyasi parti ve grubun Mecliste milletin iradesinden başka bir iradeye itibar etmemesi siyasetin aslıdır. Bu çerçevede AK Parti 27 Mayıs'a, 12 Mart'a, 12 Eylül'e, 15 Temmuz'a, 28 Şubat'a da karşı olmuştur. Ama ne yazık ki geçmişteki darbelere karşı olamayanlar 15 Temmuz darbesine de örtülü darbe diyebilmişlerdir."



Numan Kurtulmuş, kalan 45 günlük sürede seçimler için canla başla çalışacaklarını vurgulayarak, "Çalmadığımız kapı, elini sıkmadığımız vatandaşımız, gönlüne girmediğimiz kimse kalmayacak. Önce memleket işi gönül işi dedik, bugünden itibaren belediye işi gönül işi diyoruz. İnsanların yolunu yapar, sularını getirir, her türlü hizmetini yaparsınız ama eğer insanların gönlüne girmediyseniz hiçbir kıymeti yoktur. İnsanların gönlüne giren Recep Tayyip Erdoğan, onun için her seçimi kazanıyor ve iktidar olarak çıkıyor. Hepiniz Türkiye'nin geçmişini biliyorsunuz. Bu millet neler çekti. Babalarınız, analarınız biliyor." diye konuştu.



Kurtulmuş, "CHP diyor ya martın sonu bahardır. Biz de onu biliyoruz. İnşallah martın sonu bahar olduğu gibi Türkiye'de siyaseten de çok güçlü baharlar olacak. Kafasında darbe olanlar, kafasında Türkiye'ye çelme takanların hiçbir dediği olmayacak ve Türkiye ileri doğru gidecek." şeklinde konuştu.

