Son Dakika Haberleri: Bu Seçimde Türkiye'den İntikam Almaya Çalışıyorlar"

Bu Seçimde Türkiye'den İntikam Almaya Çalışıyorlar"

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu seçimde Türkiye'den intikam almaya çalışıyorlar.

Bu Seçimde Türkiye'den İntikam Almaya Çalışıyorlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu seçimde Türkiye'den intikam almaya çalışıyorlar. Karayılan'ın Kandil'den dünkü açıklamasını hepimiz okuduk. Adam diyor ki 'Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na verilecek her oy, Kandil'e sıkılacak bir kurşundur. Bunu sıktırmayız. Karşısında kim varsa ona vereceğiz.' diyor. İttifakı ortaya koymuşlar." dedi.

Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Ankara'nın Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Amerika ve Avrupa'ya rağmen terörün kafasını ezdiklerini, teröristlere adım attırmadıklarını ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Biz memleketimizi kimseye heder ettiremeyiz. Bu seçimde Türkiye'den intikam almaya çalışıyorlar. Karayılan'ın Kandil'den dünkü açıklamasını hepimiz okuduk. Adam diyor ki 'Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na verilecek her oy, Kandil'e sıkılacak bir kurşundur. Bunu sıktırmayız. Karşısında kim varsa ona vereceğiz.' diyor. İttifakı ortaya koymuşlar."

"5 sene gece gündüz çalışacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki de Türk milletinin derdiyle dertli olduklarını, o yüzden gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için dersine çalıştığını belirten Özhaseki, "Sincan'da, Ankara'da neler yapacağımızı biliyoruz. İnşallah yarın akşam zaferle çıktıktan sonra 1 Nisan'da bismillah diyerek işe başlayacağız. 5 sene gece gündüz çalışacağız." şeklinde konuştu.

Soylu ile Özhaseki, daha sonra Sincan'da esnafla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:28 Kaynak: AA

Sincan, Kandil Dağı, Ankara, Türkiye, Güncel
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