Bu Seçimin Röntgenini Çekeceğiz"

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, belediye başkan adayları ve İl Başkanı Zihni Çalışkan, seçim sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, belediye başkan adayları ve İl Başkanı Zihni Çalışkan, seçim sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.



AK Parti İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, seçimin röntgenini çekeceklerini ve ona göre bundan sonraki yapılacak seçimin stratejisini yapacaklarını söyledi.



Seçim sonuçlarının herkese hayırlı olması temennisinde bulunan Avcı, şöyle konuştu:



"Kazanan belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini, muhtarları tebrik ediyorum. Hayırlı hizmetler diliyorum. İyi çalıştık, iyi koştuk, hayırlısı olsun. Teşkilatımızın her kademesine kampanya boyunca gösterdikleri destek için teşekkür ediyorum. Kelimelerimi özenle seçerek söylüyorum, çalışan bütün arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. İttifak yaptığımız MHP ile STK'lara, tüm seçmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Seçim sonunda her il kendine özgü koşullarla incelenir, analizi yapılır. Biz de Eskişehir'i ülke genelinde olduğu gibi AK Parti olarak sandık sandık değerlendireceğiz. AK Parti'de seçim süreci bittiğinde yenisi başlar. Bu seçimin röntgenini çekeceğiz. Ona göre önümüzdeki seçimin stratejisini yapacağız. Bazı yerlerde niye başarısız olduk, bunu değerlendireceğiz."



"Kazanan belediye başkanlarını kutluyorum"



Günay da yoğun bir tempo içinde çalıştıklarını ve seçim kampanyasını bitirdiklerini anlatarak, "Eskişehir kendisine yakışanı yaptı, güzel bir yarış oldu. Bu seçim döneminde ilkler yaşandı. Dijital bir yarış yaşandı. Artık projeleri konuşacağız. Bunu da halkımız takdir edecek. Sanırım en büyük mutluluk 'Keşke şunu yapsaydım' demeden başınızı yastığa koymaktır. Kazanan belediye başkanlarını kutluyorum." diye konuştu.



Çalışkan ise yaklaşık 4 ayı aşan bir sürede teşkilat olarak Eskişehir'de tekrar seçimleri kazanma adına var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.



Toplantıya, Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı, Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Volkan Doğan ve Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hasan Tuç da katıldı.

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